네이버, ‘복약관리’ 서비스 추가…헬스케어 서비스 강화

네이버는 처방받은 약과 복용 일정 등 관련 정보를 쉽게 관리할 수 있는 ‘복약관리’ 서비스를 헬스케어 서비스에 추가했다고 14일 밝혔다. 네이버 제공

네이버는 처방받은 약과 복용 일정 등 관련 정보를 쉽게 관리할 수 있는 ‘복약관리’ 서비스를 헬스케어 서비스에 추가했다고 14일 밝혔다.

네이버 홈페이지 검색창에서 ‘네이버 헬스케어’를 검색하거나 네이버 애플리케이션(앱) 좌측 상단의 메뉴에서 ‘헬스케어’를 선택하면 해당 서비스를 이용할 수 있다.

앱 내에서 약 봉투를 촬영하면 처방받은 약과 복용 정보를 등록할 수 있고, 날짜별 복약 내역과 증상 기록 등으로 이용자의 복용 패턴 등을 확인할 수 있어서 건강관리에도 큰 도움이 될 것으로 보인다.

네이버 헬스케어 페이지에서는 이와 함께 만보기, 병원 예약 일정, 증상체크, 건강 관련 클립 등 다양한 서비스를 이용할 수 있다. 특히 자신이 느끼는 증상을 입력하면 예상 가능한 병명이나 가까운 병원을 알려주는 서비스로 연동돼 편의성도 높였다.

네이버 차동철 의료혁신센터장은 “일상에서 이용자에게 실질적인 도움을 줄 수 있는 건강 관련 서비스를 지속적으로 고도화하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지