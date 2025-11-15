꽉 막힌 출퇴근길도 연비 14km…‘가성비’ 푸조, 3008 스마트 하이브리드 [시승기]

푸조 올 뉴 3008 스마트 하이브리드

프랑스의 합리적이고 감각적인 드라이빙을 느낄 수 있는 올 뉴 3008 스마트 하이브리드를 지난 4일부터 6일까지 시승했다.

이 차는 스텔란티스그룹의 전동화 플랫폼 ‘STLA 미디엄’이 최초 적용된 모델로 높은 연비를 내게끔 설계됐다.

실제 이 차를 타고 꽉 막히는 서울 도심을 주행해 본 결과 매우 혼잡한 출퇴근길과 고속 환경에서도 높은 연비를 냈다.

풀 하이브리드가 아닌 ‘마일드 하이브리드’ 시스템이 탑재된 차에서 이런 높은 연비를 내는 건 푸조 3008이 유일하다.

마일드 하이브리드는 전기모터와 배터리를 사용하여 내연기관(ICE)의 구동을 보조하는 하이브리드 차량의 한 유형이다.

이 시스템의 특징은 정차 후 출발 등 연료를 가장 많이 소비하는 상황에서는 마치 전기차처럼 모터와 배터리를 이용하고 고속에서는 모터가 엔진에 힘을 더한다.

이 차에는 경쟁 차종보다 높은 대용량 배터리가 탑재돼 도심 주행의 경우 전체 주행의 약 40%를 순수 전기 주행 가능했다. (제조사 발표 수치는 50%)

이런 특징은 정체가 극심한 출퇴길에서 빛을 발한다. 가다 서기를 반복하는 최악의 연비 환경에서도 최대 14km/L를 기록했다.

이 수치는 연비를 끌어올리기 위한 노력 없이 일상적인 주행에서 만든 결과다.

이 차는 고속에서도 20∼24km/L의 수준 높은 연비를 냈다.

푸조 3008은 합리적인 소비를 강조하는 유럽 기준을 충족한 차다. 유럽 자동차 시장은 단순 외형이 멋지다고 해서 차가 팔리는 시장이 아니다.

2023년 푸조의 글로벌 판매량은 총 112만4268대로 전년 대비 6% 성장했다.

반면 국내 시장에서는 아쉽게도 ‘디자인만 멋진 차’라는 인식이 크다. 이에 일부는 ‘그 돈이면 차라리 동급 국산 차를 산다’는 의견도 있다.

하지만 동급 국산 모델에 각종 옵션(편의장치 등)를 더하면 가격 차이는 크지 않다. 국산차 가격이 과거에 비해 매우 큰 폭으로 상승한 탓이다.

사진=푸조코리아 제공

이 차에는 한국 소비자가 선호하는 통풍·열선 시트를 시작으로 △운전자 주의 알람 시스템 △차선 이탈 경고 시스템 △전방 충돌 알람 △후방 주차 보조 시스템 △액티브 세이프티 브레이킹 시스템 △후방 카메라 등의 안전 사양이 기본으로 탑재됐다.

상위 트림인 GT 트림에는 △어댑티브 크루즈 컨트롤(스탑 앤 고 포함) △교통 표지 인식 시스템 △차선 유지 보조 시스템 △사각지대 충돌 알람 시스템 △전방 주차 보조 시스템 기능, △써라운드 뷰 등이 추가된다.

무선 미러링 기능(애플 카플레이/안드로이드 오토)과 모바일 무선 충전 트레이도 기본 제공되는 등 국산 기본형 모델에서는 볼 수 없는 각종 옵션이 모두 포함됐다.

특히 수입차 구매시 부담으로 다가오는 부품값 역시 저렴한 편이다. 푸조는 공식 서비스센터에서도 ‘대체 부품’을 사용할 수 있다.

‘대체 부품’은 자동차 제조사의 순정 부품(OEM 부품)을 대체할 수 있는, 성능과 품질이 동등하거나 유사한 비순정 부품을 의미한다.

사진=푸조코리아 제공

푸조 3008의 다른 특징은 핸들링 감각이다.

이 차는 유럽차 특유의 단단한 차체 강성과 잘 조율된 서스펜션 덕분에 코너를 돌아나갈 때 흔들림이 적고 안정적이다.

이는 동급 국산 모델에서 보기 힘든 주행 성능으로 같은 전륜구동(FF) 모델의 경우 급격한 코너링에서 발생하는 ‘언더스티어’(차량이 바깥으로 밀리는 현상)를 잘 억제하는 편이다.

특히 핸들에 빠르게 반응하는 차체와 출발시 전기 모터의 힘이 더해져 갑갑함은 느끼지 못했다.

푸조는 SUV 모델도 세단이나 해치백처럼 날렵한 핸들링을 구현해 운전의 재미를 잃지 않으려 노력하는 브랜드 중 하나다.

한편 스텔란티스코리아는 오는 15일부터 내달 24일까지 전국 지프·푸조 전시장에서 시승 행사를 진행한다.

푸조 3008의 감각적인 주행, 높은 연비 등을 느껴보고 싶다면 가까운 전시장을 찾아보면 좋겠다.

