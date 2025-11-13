오픈AI 코리아, ‘데브데이 익스체인지 서울’ 개최…개발자들과 교류

13일 열린 ‘데브데이 익스체인지 서울’에서 김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표가 발언하고 있다. 오픈AI 코리아 제공

오픈AI 코리아는 13일 서울에서 한국 최초의 개발자 행사인 ‘데브데이 익스체인지 서울(DevDay Exchange Seoul)’을 개최했다고 밝혔다.

오픈AI와 한국의 개발자들이 직접 교류하고 함께 배우며 성장할 수 있는 장을 마련한다는 취지다. 지난달 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO) 방문 당시 과학기술정보통신부와 체결한 양해각서(MOU)에 포함된 스타트업 지원 협력의 일환이다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표의 발표로 시작한 행사에는 보니 채터지 글로벌 솔루션 아키텍처 총괄, 자커리 로릭 글로벌 솔루션 엔지니어링 총괄, 김종욱 연구원 등 본사 핵심 인력이 참여했다.

이들은 ‘무엇이든 물어보세요(AMA)’로 국내 개발자들의 질문에 직접 답했고, 오픈AI 코리아 소속 엔지니어들도 최신 기능 데모를 선보이며 활발히 소통했다.

행사장에는 생성형 AI ‘챗(Chat)GPT’ 기반 쇼핑 기능을 선보인 무신사 등 기업의 데모 부스도 마련돼 참가자들의 시선을 끌었다.

김 총괄 대표는 “오픈AI는 한국 개발자 커뮤니티와의 협업을 더욱 강화하고, 한국 개발자들이 글로벌 무대에서 더 많은 혁신을 만들어 나갈 수 있도록 적극적으로 지원해 나가겠다”고 말했다.

