수능 시험장으로 들어가는 수험생들 [한강로 사진관]

2026학년도 대학수학능력시험일인 13일 서울 중구 이화여자외국어고등학교 시험장 앞에서 한 수험생 학부모가 시험장으로 들어가는 수험생을 격려하고 있다.

올해 수능은 이날 오전 8시 40분부터 전국 85개 시험지구, 1310개 시험장에서 일제히 시작했다. 이번 시험에 지원한 수험생은 55만4174명으로, 이 중 재학생은 37만1897명이고 졸업생 등은 18만2277명이다.

