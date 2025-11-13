李대통령 "수많은 전태일, 生死 경계에…가야할 길 아직 멀었다"

이재명 대통령은 13일 "오늘은 전태일 열사의 55주기"라며 "온몸으로 부당한 노동 현실을 고발하며 산화한 청년 전태일의 외침은 우리 사회가 여기까지 오는 데 소중한 불씨가 됐지만, 우리가 가야 할 길은 아직도 멀다"고 말했다.
이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관 회의에서 "최근 울산화력발전소에서 발생한 안타까운 사건에서 보듯 지금도 수많은 전태일들이 일터에서 생과 사의 경계에 놓여 있다"며 이같이 언급했다.
이 대통령은 "충분히 예측되는 상황에서의 추락사고나 폐쇄 공간에서의 질식사 등이 반복해 벌어지고 있는데, 이는 국제사회에서 볼 때 참으로 수치스러운 일"이라며 "산업 안전의 패러다임과 인식을 근본부터 새롭게 바꿔야 한다"고 강조했다.
이어 "기업들도 안전의 문제를 비용 측면에서 접근해서는 안 된다. 당연히 늘려야 할 투자로 바라봐야 한다"며 "관계부처들도 겨울철 위험 사업장에 대한 안전 점검을 서둘러달라"고 주문했다.
아울러 산업안전 문제뿐 아니라 노동문제 전반에 있어 "노동자와 사용자, 정부가 상호존중과 상생의 정신으로 난제를 풀어가야 한다"고 말했다.
이 대통령은 "저출생 고령화 시대, 인공지능 혁명에 따른 산업기술 대전환 시대에 (노동 분야는) 여러 대내외적 도전과제에 직면해 있다"며 "일자리, 노동시간, 정년문제 등 어느 것 하나 만만치가 않다"고 진단했다.
그러면서 "사람이 사는 세상에서 의견이 다른 것은 당연하다. 그렇다고 해서 갈등을 피하기만 하면 아무것도 되지 않는다"며 "상대의 입장을 인정하고 타협·설득·조정해 가며 큰 문제를 하나씩 해결해가면 좋겠다"고 덧붙였다.
또 "이 자리를 빌려 경제사회노동위원회 위원장을 맡아준 김지형 전 대법관에게 감사드린다"며 "경사노위가 조속히 정상적으로 가동될 수 있도록 노사가 힘을 합쳐달라"고 요청했다.
