지프·푸조, 전국 전시장서 시승행사…최대 1000만원 할인까지

스텔란티스코리아는 오는 15일부터 내달 24일까지 각 브랜드만의 따뜻한 감성을 전달하는 ‘윈터 하우스(Winter House)’ 시승행사를 전국 지프·푸조 전시장에서 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 행사는 다가오는 겨울을 ‘달콤한 모험’과 ‘우아한 일상’으로 즐길 수 있도록 제안하는 시즌 이벤트로, 고객들이 연말 분위기 속에서 시승과 함께 각 브랜드의 매력을 직접 체험할 수 있도록 기획됐다.

또 기간 내 계약 및 출고 고객을 위한 혜택도 마련됐다.

지프는 연중 최대 혜택을 제공하는 연말 특별 프로모션을 제공한다. 랭글러는 최대 1000만원(개별소비세 인하 혜택 포함)을 지원받아 6200만원대부터 구매할 수 있다.(모델별, 트림별 가격 상이),

그랜드 체로키 L은 약 477만원(개별소비세 인하 혜택 포함)의 혜택을 받을 수 있다. 글래디에이터는 모파(MOPAR®) 순정 오토 파워 사이드 스텝 무상 장착 혜택을 지원한다.

푸조는 연말 사랑하는 사람들과 함께하는 따뜻하고 품격 있는 시간을 선사하고자 스마트 하이브리드 출고 고객 전원에게 프리미엄 프랑스 와인과 500년 전통의 프랑스 명품 글라스 브랜드 라로쉐(La Rochère) 와인잔(4p)으로 구성된 홀리데이 패키지를 증정한다.

또 308 스마트 하이브리드만을 위해 특별히 저금리 프로그램도 준비했다.

스텔란티스코리아 방실 대표는 “이번 윈터 하우스는 즐거운 마음으로 한 해를 마무리하기 바라는 마음으로 준비했다”면서 “망설이고 있었던 마지막 위시리스트를 완성시킬 수 있는 기회가 되길 바란다”고 전했다.

