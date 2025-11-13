[속보] “우리가 황교안, 이재명 탄핵” 장동혁에…우원식 “내가 체포됐어야 하나”

우원식 국회의장은 국민의힘 장동혁 대표가 검찰의 대장동 개발 비리 항소 포기 규탄대회에서 “우리가 황교안이다”라고 발언한 데 대해 “정말 내가 체포됐어야 한다고 생각하나”라고 지적했다.

내란 선전·선동 혐의로 체포된 황교안 전 국무총리가 지난 12일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청에 마련된 내란 특검 사무실에 도착해 입장을 밝히고 있다. 뉴시스

우 의장은 13일 오전 자신의 페이스북에 “우리가 황교안이라니. 그날 밤, 정말 내가 체포됐어야 한다고 생각하나. 궁금해진다”며 이같이 밝혔다.

앞서 장 대표는 전날 국회에서 열린 ‘대장동 일당 7400억 국고 환수 촉구 및 검찰 항소 포기 외압 규탄’ 대회에서 “무도한 정권이 대장동 항소 포기를 돕기 위해서 황교안 전 총리를 긴급 체포하고 압수수색했다”며 “우리가 황교안입니다. 이재명에 대한 재판이 다시 시작될 때까지, 이재명을 탄핵하는 그날까지 뭉쳐서 싸우자”고 목소리를 높였다.

황 전 총리는 지난해 12·3 비상계엄 직후 자신의 페이스북에 “나라를 망가뜨린 종북주사파 세력과 부정선거 세력을 이번에 반드시 발본색원해야 한다”며 “국민의힘은 대통령과 함께 가라”고 대통령 계엄 선포를 찬성했다.

이어 “대통령 조치를 정면으로 방해하는 한동훈 국민의힘 대표와 우원식 국회의장을 체포하라”며 계엄해제 결의안 표결을 주도한 우 의장 등을 계엄 방해인사로 지목했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지