故 송재림, 우리 곁을 떠난 지 1년…남겨진 마지막 인사 “긴 여행 시작”

배우 고(故) 송재림이 우리 곁을 떠난 지 어느덧 1년이 흘렀다.

송재림은 지난해 11월 12일 낮 12시 30분경 서울 성동구 자택에서 숨진 채 발견됐다. 향년 39세. 경찰은 당시 “타살 등 범죄 혐의점은 확인되지 않았다”고 밝혔으며, 현장에서는 유서가 발견된 것으로 알려졌다.

고인의 사회관계망서비스(SNS)에는 “긴 여행 시작”이라는 짧은 문구가 남아 있었다. 이 글은 그의 마지막 메시지로 남아 팬들의 마음을 더욱 아프게 했다.

생전 송재림은 폭넓은 연기 스펙트럼을 지닌 배우였다. 2009년 영화 ‘여배우들’로 데뷔한 그는 MBC 드라마 ‘해를 품은 달’에서 왕의 호위무사 운 역을 맡아 강렬한 인상을 남겼다. 이후 ‘우리 갑순이’, ‘굿바이 미스터 블랙’, ‘일단 뜨겁게 청소하라’, ‘너의 노래를 들려줘’ 등 다양한 작품에서 안정적인 연기력을 인정받았다.

스크린에서도 활약은 이어졌다. 영화 ‘야차’, ‘미끼’, ‘용의자’, ‘미친 사랑’ 등에 출연하며 존재감을 드러냈고, 생전 마지막 무대였던 뮤지컬 ‘베르사유의 장미’에서는 플로리안 빅토르 클레망 드 제로델 역을 맡아 첫 뮤지컬 도전에 나서며 새로운 변신을 보여줬다.

배우 송재림.

그가 세상을 떠난 지 1년이 되는 올해, 고인의 유작 ‘멀고도 가까운’이 오는 12월 3일 개봉을 앞두고 있다. 이 작품은 지난해 충무로 단편·독립영화제에서 촬영상을 수상했으며, 송재림은 극 중 1인 2역을 맡아 마지막까지 배우로서의 열정을 드러냈다.

동료 배우들과 팬들은 여전히 그를 잊지 못하고 있다. “밝고 진지했던 배우”, “언제나 진심이었던 사람”이라는 추모의 글이 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이어지며 고인을 향한 그리움이 계속되고 있다.

그런 가운데 배우 안우연도 동료 故 송재림을 추모했다. 그는 지난 11일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 “우리가 기억할 거야”라는 글과 함께 한 장의 사진을 올렸다.

공개된 사진에는 송재림의 납골당을 찾아 조용히 추모하는 안우연의 모습이 담겼다. 유작 ‘멀고도 가까운’에서 함께 호흡을 맞췄던 그는 1주기를 맞아 다시 한 번 고인을 떠올리며 깊은 애도의 마음을 전했다.

