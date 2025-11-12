“1020세대는 이걸 모르네” vs “먹을 거 많은데 굳이”

겨울이 다가오지만, 거리의 풍경은 예전 같지 않다.

퇴근길을 달래주던 고소한 냄새, 손난로처럼 따뜻한 ‘붕어빵 봉투’가 점점 보이지 않는다.

원가 부담, 단속 리스크, 세대 교체라는 삼중고 속에서 이 작은 간식은 점점 설 자리를 잃고 있다. 연합뉴스 자료사진

한때 국민 간식이라 불리던 붕어빵이 이제는 ‘찾기 어려운 음식’이 되고 있다.

서울 곳곳을 돌아봐도 붕어빵 노점을 발견하기란 쉽지 않다. 시민들이 직접 위치를 공유하던 ‘붕어빵 지도’ 앱조차 실제 영업 정보를 따라잡지 못할 만큼 노점 수가 급감했다.

◆원자재 폭등, ‘서민 간식’도 버티지 못했다

12일 서울시에 따르면 시내 노점상 수는 2020년 6079곳에서 2024년 4741곳으로 4년 새 22% 줄었다.

그 사이 붕어빵 한 봉지의 가격은 2개에 1500~2000원으로, 몇 년 전보다 30~50% 이상 뛰었다.

한국농수산식품유통공사(aT) 자료를 보면 지난 3일 기준 국산 팥 가격은 500g당 1만3893원으로 전년 대비 34.9% 급등했다.

밀가루와 식용유 등 다른 주요 재료들도 러시아·우크라이나 전쟁 이후 높은 수준을 유지 중이다.

유통업계 한 관계자는 “붕어빵 같은 서민 간식은 원자재 가격 상승의 영향을 가장 직접적으로 받는다”며 “팥·밀가루·식용유 모두 수입 의존도가 높다 보니 국제 곡물가 변동이 즉각 반영된다”고 설명했다.

문제는 이 인상분을 그대로 가격에 반영하기 어렵다는 점이다. 소비자 저항과 주변 노점 간 경쟁 탓에 결국 소상공인이 이중고를 떠안고 있다.

◆단속·민원·자리 부족…설 곳 잃은 노점

비싼 원가보다 더 큰 문제는 ‘자리’다.

각 지자체의 거리정비 정책과 민원 증가로, 노점의 영업 공간이 급격히 줄어들고 있다.

비공식 노점은 단속 대상이 되고, 정식 허가를 받기 위해선 까다로운 절차와 비용이 따른다.

한 소상공인 단체 관계자는 “노점상은 임대료 부담은 없지만 단속 리스크가 크다”며 “거리정비 정책으로 설 자리가 줄어드는 상황에서 생계를 잇기 위해선 합리적 규제 완화가 필요하다”고 강조했다.

◆사라지는 추억, 식어가는 ‘도시의 온기’

붕어빵은 단순한 간식이 아니다.

한겨울 거리에서 김이 모락모락 오르는 붕어빵은 세대와 계층을 초월한 ‘정서의 상징’이었다.

그 풍경이 사라진다는 건 도시의 온기가 식는 것과 다름없다는 지적도 나온다.

붕어빵은 ‘추억의 음식’이자 정서의 매개였다.

이런 노점 문화가 사라지는 건 지역 공동체의 연결이 끊어지는 사회적 손실이라는 시각도 있다.

◆젊은 세대는 카페로…“붕어빵의 진화 필요해”

Z세대에겐 붕어빵이 ‘옛날 음식’으로 여겨진다.

추억 소비층이 여전히 존재하지만, 젊은 세대는 카페나 디저트 브랜드를 선호한다.

최근엔 ‘크림붕어빵’, ‘슈크림붕어빵’, ‘프랜차이즈형 디저트 붕어빵’처럼 변화를 시도하는 사례가 늘고 있다.

한 소비자 트렌드 전문가는 “이제는 추억만으로는 시장을 유지하기 어렵다”며 “프랜차이즈형 디저트나 카페형 붕어빵 등 새로운 형태로의 진화가 필요하다”고 역설했다.

붕어빵 판매는 제조·유통·판매가 한 사람에게 집중된 ‘비정형 판매 구조’다.

붕어빵 위치를 알려주는 앱의 서울 남대문 인근 모습. 앱 ‘가슴속3천원’ 갈무리

대량 생산이나 공동 구매가 어려워 규모의 경제를 만들 수 없다.

식품업계 한 관계자는 “협동조합 형태나 공동 원자재 구매 시스템을 구축하면 원가 부담을 줄일 수 있다”며 “이를 통해 붕어빵 같은 전통 간식의 생태계를 지킬 수 있을 것”이라고 설명했다.

◆“붕어빵, 다시 거리에 서려면…”

거리 미관이나 위생 문제는 행정의 기본이지만, 동시에 ‘도심 속 노점 문화’를 보전할 제도적 틀도 필요하다.

서울시가 추진 중인 ‘서울형 야시장’, ‘임시 판매 허가제’ 등은 그 해법이 될 수 있다.

한 도시정책 전문가는 “도시의 활력은 대형 상권이 아닌 거리의 다양성에서 나온다”며 “붕어빵 노점을 단속의 대상이 아닌 ‘도시 문화의 한 축’으로 볼 필요가 있다”고 강조했다.

겨울 거리의 붕어빵은 단순히 ‘간식’이 아니라 ‘문화’였다. 그 냄새와 온도, 기다림의 시간은 세대를 잇는 감성이었다.

하지만 △원가 부담 △단속 리스크 △세대 교체라는 삼중고 속에서 이 작은 간식은 점점 설 자리를 잃고 있다.

이제는 붕어빵을 단순한 길거리 음식이 아닌 도시의 기억을 지키는 공공 자산으로 바라봐야 할 때다.

