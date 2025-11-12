“검사장, 검사, 지청장, 평검사까지 해보자는 것이냐”...김병기 “다 징계”

더불어민주당은 11일 대장동 사건 항소 포기에 대한 검찰 일각의 반발을 ‘집단 항명’으로 규정하며 강력한 대응을 예고했다.

정청래 더불어민주당 대표가 11일 오전 경기 광주시 곤리암리조트에서 열린 '2025 더불어민주당 전국 지역위원장 워크숍'에서 발언을 하고 있다. 뉴스1

정청래 대표는 이날 페이스북에서 “조작 기소, 집단 항명한 검사들은 국정조사 등 강력한 조치가 필요하다”고 밝혔다.

정 대표는 “윤석열 구속 취소에 침묵했던 비겁한 검사들, '그대 앞에만 서면 나는 왜 작아지는가'란 노래 가사처럼 초라하고 볼품없던 검사들이 갑자기 힘이 솟았나”라고 강하게 비판했다.

김병기 원내대표는 국회에서 여야 원내대표단 회동 전 기자들과 만나 “검찰이 이래도 되느냐. 가만 안 두겠다”며 정성호 법무부 장관에게 검찰에 대한 징계 요청을 건의하겠다고 말했다.

김 원내대표는 “(검찰이) 민주당 정권을 호구로 아는 것 같다. 검사장, 검사, 지청장, 평검사까지 대놓고 해보자는 것이냐”며 “전부 다 징계 처리해야 한다”고 거듭 강조했다.

그는 “이 건이 문제 있다고 치고(치면), 그것을 내부에서 얘기해야지 어떤 공무원이 외부에다 대고 이렇게 얘기를 하느냐”며 “밖에서 보라고 하는 것 아니냐”고 목소리를 높였다.

국정조사 또는 청문회 추진 여부를 묻자 “하자는 것 (모두) 다, 그리고 하지 말자는 것도 하겠다”고 했고, '하지 말자는 게 뭐냐'는 후속 질문엔 “일단 특검을 안 하려고 할 것”이라고 답했다.

김병기 더불어민주당 원내대표. 뉴스1

김 원내대표는 지난 9일 기자회견에서도 “대장동 수사팀의 조직적 반발이 검찰의 행태라면 국정조사, 청문회, 상설특검을 해야 한다”고 밝힌 바 있다.

다만 당 내부에서는 이번 사태에 대한 구체적 대응 수위와 방식을 놓고 의견이 엇갈리는 모습이다.

당 핵심 관계자는 연합뉴스와 통화에서 “법사위 단계에서 얼마든 할 수 있는 청문회부터 해야 한다”며 “충분치 않으면 필요시 국정조사까지 가야 한다”고 말했다.

이 관계자는 김 원내대표가 거론한 상설특검에 대해선 “특검은 재판 중인 사건에 대해서는 못하게 돼 있어 힘들다”고 했다.

다른 관계자는 “청문회나 현안 질의로 다루면 된다”며 “이미 사실관계가 다 나와 있어 심층 조사를 할 게 아니어서 국정조사까지 갈 사안은 아니다”라고 말했다.

