산업현장 재해 잇따라… 레미콘 차량 폭발, 굴착기에 깔린 60대

정부에서 산업현장 중대재해의 처벌을 강화하고 있지만 전국적으로 사고가 잇따르고 있다. 11일 세계일보 취재를 종합하면 지난 6일 오후 3시쯤 인천시 서구 한 레미콘 제조 공장에 있던 믹서트럭 안에서 폭발이 발생했다.

이번 사고로 70대 A씨가 얼굴 부위 등에 중화상을 입고 병원으로 옮겨져 치료 받았으나 이튿날 숨졌다. 레미콘 운반기사인 A씨는 사고 당시 가스 용접기를 갖고 믹서트럭 내에서 굳은 콘크리트를 제거하다가 사고를 당한 것으로 조사됐다.

중부지방고용노동청은 이 사업장의 상시 근로자가 5인 이상이라는 사실을 확인했으며 중대재해처벌법과 산업안전보건법을 적용해 수사할 예정이다. 노동 당국은 해당 공장에 작업 중지 명령을 내리고 조사 중이다.

이날 오후 2시10분 부산 기장군 장안읍 한 주차장에서는 옆으로 쓰러진 1.5t 굴착기에 60대 근로자가 깔려 숨졌다. 사망자는 앞서 굴착기로 트럭에 실린 장비를 옮기던 중이었던 것으로 파악됐다.

