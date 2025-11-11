“대전열병합발전 증설, 열효능 감소 환경오염은 증가” 환경단체 중단 촉구

주민 반대로 멈춰있던 대전열병합발전 현대화사업이 4년 만에 재시동을 걸고 있다. 환경단체는 온실가스와 대기오염물질 급증 우려에도 실질적 대책없이 대전시가 강행하고 있다며 반발하고 나섰다.

대전지역 환경단체 등이 10일 대전시청 북문 앞에서 대전열병합발전 증설 중단을 촉구하는 기자회견을 열고 있다. 대전충남녹색연합 제공

대전충남녹색연합과 대전환경운동연합·동네방네기후정의 등 대전지역 환경단체는 10일 시청 북문 앞에서 기자회견을 열어 “대전열병합발전 현대화사업으로 대전시와 대덕구의 온실가스 감축 계획은 사실상 무력화되고 주민의 안전과 건강영향은 무시되고 있다”고 주장했다.

환경단체는 “대전열병합발전 증설에 대한 환경영향평가서와 기후환경영향평가서가 공개되어 살펴본 결과 이번 증설로 온실가스가 10배, 대기오염물질(질소산화물)은 9배가 증가한다”며 “LNG증설로 몸집은 키우지만 열공급(난방열량)은 오히려 367.91G㎈/h에서 303.58G㎈/h로 감소해 실질적 증설 효과는 떨어지고 환경오염만 증가하게 되는 꼴”이라고 지적했다.

대전 대덕구 신일동에 있는 대전열병합발전 현대화사업은 9000여억원의 사업비를 들여 시설을 개선하는 사업이다. 대전열병합발전은 2021년 3월 산업통상자원부(현 산업통상부)에 노후화된 113㎽ 증기터빈발전에서 495㎽급 가스복합화력발전(LNG)으로 증설한다는 내용의 집단에너지사업 변경사업계획서를 냈다.

1997년 준공해 내구연한인 30년이 다가오는 만큼 설비를 교체하고 증설해 안전사고를 예방하겠다는 목적이다. 그러나 주민들과 환경단체가 미세먼지 증가 등 환경오염 문제를 제기하며 증설에 반발, 결국 백지화됐다. 이후 4년 동안 멈춰있던 현대화사업은 올해 2월 대전시전기위원회가 ‘발전사업 변경 허가 기준 충족’으로 통과시키면서 시동이 커졌다.

환경단체는 기후환경영향평가에서 제시하는 온실가스 감축방안도 구체적이지 않다고 짚었다.

대전지역 환경단체 등이 10일 대전시에 대전열병합발전 증설 중단을 촉구하는 요청서를 전달하고 있다. 대전충남녹색연합 제공

이들은 “증설 후 온실가스 감축전략 세부내용을 보면 단기계획은 저탄소(저공해) 건설기계 이용이나 친환경 사무실 운영 등의 효과가 미비한 계획 뿐이고 중장기 계획은 아직 현실성 없는 수소혼소나 탄소 포집활용 저장기술(CCUS)이 전부”라며 “수소연료 도입이 된다해도 30%의 수소혼소 시 온실가스 11% 감축에 불과하다”고 밝혔다.

환경단체는 “대전의 주요 에너지공급 체계가 맥쿼리라는 민간자본에 발이 묶여 있는 상황인데도 ‘에너지 자립률을 높이기 위해 어쩔 수 없다’며 증설에 찬성하고 있다”며 실적이고 강력한 감축계획이 없다면 대전시와 대덕구의 온실가스 감축 계획은 사실상 무력화 된다”고 우려를 표했다.

이어 “민선 8기 이장우 시장은 증설사업 이후 발생할 구체적인 영향이나 대책에 대한 확인도 없이, 그저 분산에너지법으로 전기요금이 오르니 증설이 필요하다는 입장”이라며 “온실가스 감축도 안되고 주민 건강만 담보로 잡히는 에너지자립률 확보는 의미를 찾을 수 없다”고 비판했다.

그러면서 “대전시와 대덕구는 대전열병합발전 증설에 대해 이제라도 책임있는 태도를 취해야 한다”며 “온실가스와 대기오염물질에 대한 제대로 된 감축과 시민들이 납득할 수 있는 대책을 제시하도록 환경부와 사업자에 증설 중단을 요구하라”고 촉구했다.

대전열병합발전은 애초 한국에너지공단 공업단지 사업본부 소유였다가 민간에 팔려 조선내화, 맥쿼리가 차례로 소유하다 2023년 씨앤씨티에너지(CNCITY에너지)가 인수했다. 이후 맥쿼리한국인프라투자금융사가 CNCITY에너지에 지분 48%(1832억)을 투자해 사실상 실소유주는 민간자본인 맥쿼리한국이다.

