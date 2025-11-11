2035 탄소감축목표 ‘53∼61%’ 확정

2026년 상반기 녹색전환계획 수립
업계 “현실성 부족… 지원책 부실”
이재명정부가 2035 국가 온실가스 감축목표(2035 NDC)를 2018년 대비 53∼61% 감축하는 것으로 11일 확정했다.
이재명 대통령은 이날 용산 대통령실에서 국무회의를 주재하고 ‘2035 국가 온실가스 감축 목표(NDC)’를 2018년 대비 53∼61%로 정하는 안을 통과시켰다. NDC는 각 국가가 5년마다 설정하는 10년 단위 온실가스 감축 목표다. 부문별로는 전환(에너지) 68.8∼75.3%, 산업 24.3∼31.0%, 건물 53.6∼56.2%, 수송 60.2∼62.8%, 농축수산 27.5∼29.3% 감축이 목표로 설정됐다.
이 대통령은 “탄소중립 사회로의 전환은 지속가능한 성장, 글로벌 경제 강국 도약을 위해선 반드시 가야 할 피할 수 없는 길”이라며 “일부 고통이 따르더라도 반드시 해야 할 일들을 회피하면 더 큰 위기를 맞게 된다”고 말했다. 이어 “우리의 현실적인 여건과 국민 부담을 종합적으로 감안해 목표와 수단 사이에서 균형점을 찾는 실용적 지혜가 반드시 필요하다”면서 “정부는 재생에너지 전환, 온실가스 감축 과정에서 나타날 수 있는 국민과 기업의 어려움을 다방면에서 살펴주길 바란다”고 당부했다.
산업계는 최종 감축 수치가 정해진 만큼 이행 세부계획에 정부의 적절한 지원책이 포함돼야 한다는 입장이다.
정부는 후속 조치로 대한민국 녹색전환(K-GX)을 추진하겠다며 에너지저장장치(ESS), 수소환원제철 등 탈탄소 산업을 키우겠다고 밝혔다. 다만 K-GX는 내년 상반기에나 수립될 예정이다. 기업들에 대한 탈탄소 전환 지원책도 구체적으로 나온 것이 없다.
한 산업계 관계자는 이날 “일단 상한·하한이 결정됐다. 정부에서 탈탄소 로드맵을 만들고 있는데, 관련한 기술 투자 기업에 지원을 잘해 준다면 맞춰 갈 수 있다”면서도 “현재로써는 감축 수단이 현실성이 없는 것들이 많아서 우려된다”고 했다. 정책에 최대한 맞추도록 노력하겠지만, 정부가 산업계 애로사항을 이해하고 그에 따른 정책이 수반돼야 한다는 것이다. 이 관계자는 “(NDC가) 발표된 상황에서는 그것(정부의 지원)밖에 남지 않았다”고 호소했다.
