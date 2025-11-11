태·캄 국경서 또 지뢰 ‘펑’… 태국 “휴전 중단”

태국·캄보디아 국경 지대에서 지뢰가 터져 태국 군인이 부상을 입은 사건이 또 발생했다. 태국이 캄보디아 측 책임을 주장하며 휴전협정 이행 중단을 선언해 지난달 도널드 트럼프 미국 대통령 중재로 체결된 평화 선언이 깨질 위기에 놓였다.



11일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 전날 아침 태국 동부 시사껫주의 캄보디아 국경지대에서 태국군 군인들이 순찰하던 도중 지뢰가 폭발했다. 이 사고로 군인 1명이 오른발을 잃었고 나머지 3명은 가벼운 부상을 입었다.

10일(현지 시간) 태국 사사켓주 캄보디아 국경 인근을 순찰하던 중 지뢰에 부상한 태국 군인 2명이 호송 트럭 안에서 응급 치료를 받고 있다. AP연합뉴스

이는 지난 7월 태국과 캄보디아 간 국경 분쟁이 격화한 이후 4개월 사이 7번째 발생한 지뢰 폭발 사고다. 태국 육군은 “(국경 간) 철조망 울타리 일부가 제거된 것을 발견해 군인들이 조사하다가 사고를 당했다”면서 “현장에서 3개의 지뢰를 더 발견했다. 철조망 제거 뒤 새로 매립된 지뢰”라고 밝혔다.



아누틴 찬위라꾼 태국 총리는 이와 관련해 “태국의 요구가 충족되기 전까지 휴전협정에 따른 모든 조치를 중단하겠다”고 말했다. 이에 따라 태국은 오는 21일로 예정된 캄보디아군 포로 18명 송환 조치를 유보한다.



캄보디아 외교부는 성명에서 새로운 지뢰 설치 의혹을 부인했다. 그러면서 “태국은 조속히 캄보디아군 포로를 석방하라”고 촉구했다.



지난 7월 지뢰 폭발 사고로 태국군 1명이 사망한 뒤 양국 국경 일대에서는 포, 로켓 등 중화기를 동원한 충돌이 발생했다. 닷새간 사망자가 50명에 육박하자 양국은 말레이시아의 중재 하에 휴전협정을 체결했지만 이후에도 산발적 충돌이 지속됐다.



지난달 말 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 열린 동남아시아국가연합(ASEAN·아세안) 서밋을 계기로 트럼프 대통령이 중재에 나서 양측은 지뢰 제거, 포로 교환 등에 합의했다. 하지만 이날 또다시 지뢰 폭발 사고가 발생하면서 양국 간 무력 긴장이 재점화되고 있다.

