‘K-위스키’ 기원, 英 IWSC 이어 美 SFWSC 2025서 대상 수상 ‘쾌거’

대한민국 최초의 싱글몰트 위스키 ‘기원(Ki One)’이 지난 10일 세계 3대 주류 품평회 중 하나인 ‘샌프란시스코 세계주류경연대회 2025(San Francisco World Spirits Competition, 이하 SFWSC)’에서 대상에 해당하는 베스트 오브 클래스(Best of Class)를 수상했다.

도정한 기원 위스키 대표가 베스트 오브 클래스 수상 후 태극기를 흔들고 있다. 사진= 기원 위스키 제공

SFWSC 2025에는 70여 개국, 200여 명의 업계 관계자와 주요 글로벌 주류 브랜드 관계자들이 참석했다. 도정한 기원 위스키 대표는 트로피를 수여 받은 뒤 준비해 간 태극기를 꺼내 흔들며, K-위스키의 세계무대 수상을 기념했다.

현장에서는 예기치 않은 장면에 박수가 이어졌고, “내년에는 자국의 국기를 준비하자”는 대화도 오갔다. 태극기를 흔드는 도 대표의 모습은 이날 시상식의 ‘포토제닉’으로 꼽혔다.

이번에 수상한 제품은 기원 위스키의 ‘시그니처(SIGNATURE)’이다. 셰리와 와인 캐스크에서 숙성된 달콤한 풍미와 한국적 스파이스의 균형감이 심사위원단의 높은 평가를 받았다.

SFWSC 대상(Best of Class)은 최종 후보에 오른 5개 브랜드를 대상으로 엄격한 추가 블라인드 테이스팅을 거쳐 단 하나의 최고 제품에만 수여된다. 올해는 한국의 기원을 비롯해 대만의 카발란(Kavalan), 인도의 암룻(Amrut) 등 쟁쟁한 브랜드들이 최종 경합을 벌였다.

기원은 ‘시그니처’와 함께 ‘유니콘(Unicorn)’ 역시 모든 심사위원의 만장일치 평가를 받아야만 수여되는 ‘더블 골드(Double Gold)’에 올라 K-위스키의 제품력을 다시 한번 입증했다.

이번 수상은 지난 9월 영국 국제 와인 & 스피릿 대회(IWSC) 2025에서 ‘최고상(Trophy)'을 수상한 데 이어2달만에 이룬 쾌거로, 기원 위스키는 전 세계에서 유례없이 최단 기간에 양대 국제주류품평회를 석권하며 K-위스키의 위상을 세계 정상에 올렸다.

샌프란시스코 세계주류경연대회 2025 시상식에서 기원 위스키의 ‘시그니처’가 호명되는 모습. 사진= 기원 위스키 제공

이번 수상을 통해 기원 위스키는 같은 해에 세계 3대 주류 품평회에서 2관왕을 석권한 브랜드로 기록됐다. 이는 한국 위스키 역사상 최초이며, 전 세계적으로도 유례를 찾기 힘든 최단 기간 기록이다. 또한 한국 위스키가 글로벌 무대에서 품질 경쟁력을 인증받았음을 보여주는 성과로, 한 해에 세계 양대 주류 품평회를 모두 제패한 ‘이중 그랜드슬램’에 비유된다.

도정한 기원 위스키 대표는 “이번 수상으로 기원이 추구해 온 ‘한국적인 위스키’의 가능성을 확인했다”며 “세계적으로 권위 있는 대회에서 짧은 기간 내 연이어 좋은 평가를 받은 것은 한국 위스키가 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖추기 시작했다는 의미”라고 말했다. 이어 “기원 위스키가 세계 주요 위스키 강국들 사이에서도 인정받는 브랜드로 자리매김할 수 있도록 품질과 철학을 더욱 강화하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지