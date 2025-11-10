에어프레미아, 2026년 CES 기간에 특별전세기 운항키로

에어프레미아는 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 국제 전자제품 박람회(CES)기간에 특별전세기를 운항한다고 10일 밝혔다.

이번 전세기는 세계 최대 규모의 ‘국제 전자제품 박람회’가 열리는 시기에 맞춰 기획된 것으로, 행사 참석객은 물론 미국 서부 관광을 계획하는 여행객에게도 폭넓은 선택지를 제공할 예정이다.

운항일정은 1월 5일 오후 10시10분 인천국제공항 출발해 같은 날 오후 4시10분(현지시각)에 라스베가스에 도착한다. 리턴편 일정은 은 1월 9일 오후 10시25분(현지시각) 라스베이거스를 출발해 11일 오전 4시55분 인천 도착 일정이다.

이번 특별편은 비즈니스 고객과 단체 여행객 모두를 위한 맞춤 일정으로, 박람회 기간 중 이동 편의성과 직항 수요를 동시에 충족한다는 점에서 의미가 크다.

최근 라스베이거스 노선은 직항편이 많지 않아 여행객들이 선택할 수 있는 항공편이 제한적이었다. 에어프레미아는 이러한 수요를 반영해 넓은 좌석 간격과 프리미엄 이코노미 중심의 쾌적한 기내 서비스를 앞세운 전세기 상품을 선보인다.

라스베이거스 특별전세기 상품은 제휴 여행사 홈페이지를 통해 예약할 수 있으며, 박람회 참관객 대상 단체상품과 일반 관광객을 위한 자유여행형 상품이 함께 구성될 예정이다.

에어프레미아 관계자는 “전 세계 산업 관계자와 관광객이 몰리는 시기에 맞춰 전세기를 기획했다”며, “라스베이거스는 오랫동안 국내 직항 노선이 부족했던 지역으로, 이번 특별편을 통해 고객들에게 보다 편리하고 쾌적한 여행 경험을 제공할 것”이라고 밝혔다.

