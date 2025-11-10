1111, 0002, 3000 주인공은?...골드번호 1만개 나온다

SK텔레콤이 고객 선호번호 추첨 행사인 ‘2025년 골드번호 프로모션’을 진행한다.

SK텔레콤은 골드번호 1만개 주인공을 찾는 '올해 골드번호 프로모션'을 진행한다.

10일 SKT에 따르면 이번 행사에서는 총 1만 개의 골드번호 주인을 찾는다. 골드번호는 1111, 0002, 3000처럼 반복 패턴이 있거나 국번과 동일한 번호(ABCD-ABCD, ABAB-ABAB), 1004·1472처럼 특별한 의미를 지닌 번호를 말한다. 응모 가능한 유형은 9가지다. 1인당 최대 3개 번호까지 응모할 수 있다.

SKT는 2023년부터 연간 1만개의 골드번호를 추첨을 통해 제공하고 있다. 그중 가장 인기가 높은 유형은 국번과 마지막 4자리가 좌우대칭을 이루는 'ABCD-ABCD'형이다.

이번 추첨은 기존 가입자뿐 아니라 신규 가입 예정자도 참여할 수 있다. 전국 SKT 공식 인증 대리점과 T다이렉트샵에서 신청할 수 있다. 접수 기간은 오는 23일까지이며, 당첨자는 11월 27일 발표된다.

추첨은 과학기술정보통신부와 한국통신사업자연합회(KTOA) 등 정부 및 유관기관이 참여하는 선호번호 추첨 위원회 입회하에 무작위로 진행된다. 당첨 고객에게는 문자메시지를 통해 개별 안내가 이뤄지며, 당첨 번호는 12월 1일부터 19일 사이에 등록해야 한다.

SKT망을 사용하는 알뜰폰(MVNO) 이용자도 각 사업자 홈페이지를 통해 별도의 골드번호 추첨에 응모할 수 있다. 다만 골드번호는 타인 양도가 불가능하다.

