송미령 “尹, 계엄 선포 직후 ‘막상 해보면 별것 아니다’ 발언”

송미령 농림축산식품부 장관. 뉴시스

윤석열 전 대통령이 지난해 12·3 비상계엄을 선포한 직후 “막상 해보면 별것 아니다. 아무것도 아니다”라는 취지의 말을 했다는 증언이 법정에서 나왔다.

송미령 농림축산식품부 장관은 10일 서울중앙지법 형사합의33부(재판장 이진관) 심리로 열린 한덕수 전 국무총리의 내란 우두머리 방조 및 위증 등 혐의 사건 속행 공판에 증인으로 출석해 이같이 진술했다.

송 장관은 윤석열 정부에서 농림 장관으로 임명돼 이재명 정부에서도 유임된 인사다. 그는 “윤 전 대통령이 비상계엄을 선포한 뒤 대통령실 대접견실로 돌아와 ‘마실 걸 갖고 와라’고 한 뒤 ‘막상 해보면 별것 아니다. 아무것도 아니다’라는 말을 했다”고 증언했다.

또 윤 전 대통령이 한덕수 전 총리에게 “내가 당분간 가야 할 행사를 총리님이 대신 가주셔야겠다”고 언급한 사실도 기억난다고 했다. 특검팀이 “‘당분간’이라는 표현이 일시적 조치라는 주장과 배치되지 않느냐”고 묻자, 송 장관은 “일회성이라는 말은 없었다”고 답했다.

재판부가 “윤 전 대통령이 ‘경고성 비상계엄’이라고 말한 적이 있느냐”고 묻자, 그는 “기억나지 않는다”고 했다.

송 장관은 계엄 선포 전후 상황도 상세히 설명했다. 그는 지난해 12월 3일 울산 일정 후 김포공항에서 대통령실로 오라는 연락을 받고 이동 중 한덕수 전 총리에게서 “좀 더 빨리 오라”는 전화를 여러 차례 받았다고 말했다. 이어 “다른 회의 때는 그런 적이 없었다”고도 덧붙였다.

대통령실에 도착한 그는 이상민 전 행정안전부 장관에게 상황을 묻자 “계엄”이라는 답을 들었다고 했다. 당시 최상목 전 경제부총리가 계엄 선포에 반대 의사를 밝히자 한 전 총리도 “나도 반대한다”고 했다는 증언도 나왔다.

송 장관은 “최 전 부총리가 ‘이게 김용현 전 국방부 장관과만 상의된 거냐’며 격앙된 어조로 따졌고, 한 전 총리에게 ‘50년 공직생활을 이렇게 끝낼 거냐’고 말하자, 한 전 총리는 ‘나도 반대한다’고 작게 답했다”고 진술했다. 다만 윤 전 대통령 앞에서는 반대 입장을 밝히지 않았다고 했다.

그는 또 비상계엄 선포 후 한 전 총리나 이 전 장관이 국무위원들에게 국무회의 서명을 권유했으나, 이는 ‘회의 참석 확인용’이지 ‘계엄 동의 서명’이 아니었다고 설명했다. 최 전 부총리는 “일은 하겠지만 서명은 못 하겠다”고 했고, 송 장관 역시 “서명하기 어렵다”고 말하자 한 전 총리가 “본인 판단대로 하라”고 했다고 증언했다.

송 장관은 “저는 상황을 모르고 불려 갔다. 대통령이 2~3분간 통보하듯 이야기한 뒤 나가면서 계엄이 선포됐다”며 “머릿수를 채우기 위해 동원된 느낌이었다. 저희가 안 갔으면 그런 일이 벌어지지 않았을 수도 있다”고 울먹였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지