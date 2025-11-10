경남 고성 육상양식장 저수조서 작업자 3명 숨져…경찰 수사

경남 고성군에 있는 한 육상 양식장 저수조에서 작업자 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 본격 수사에 착수했다.

10일 경남경찰청에 따르면 지난 9일 오후 8시30분쯤 고성군의 한 육상 양식장 대형 저수조(가로 4m‧세로 3m‧높이 2m) 안에서 이 업체 현장소장 50대 A씨와 스리랑카 국적 20대‧30대 직원 2명 등 3명이 숨진 채 발견됐다.

지난 9일 3명의 작업자가 숨진 채 발견된 경남 고성 한 양식장 저수조 입구 모습. 경남소방본부 제공

경찰이 현장을 확인할 당시 저수조에는 물이 거의 가득 차 있던 것으로 알려졌다.

이 양식장은 다금바리‧능성어 등 치어를 기르는 곳으로, 사망자들이 발견된 저수조는 양식장에 물을 공급하는 저장용 탱크 개념인 곳이다.

이 저수조에 저장돼 있는 물을 전기장치를 이용해 수온을 맞춰 양식장에 공급하는 목적인 것으로 알려졌다.

저수조는 위아래 이동할 수 있는 사다리가 있고, 상부 입구에는 성인 한 명 정도가 들어갈 수 있는 구멍이 있다.

경찰은 사망자 발견 한 시간 전인 오후 7시38분쯤 A씨의 가족으로부터 “아버지가 연락이 안 된다”는 신고를 받고 현장을 확인한 결과 사망자들을 발견했다.

외국인 중 한 명은 작업복을 입고 있었고, 다른 두 명은 일상복 차림이었다고 한다.

이 양식장은 회사 대표를 제외하고 사망한 3명이 직원 전부인 것으로 확인됐다.

경찰은 사망자들에 대한 부검을 실시해 정확한 사망 시간과 원인 등을 확인할 계획이다.

또 이들이 당시 어떤 업무를 하려고 했는지, 해당 작업에 필요한 안전장비는 갖추고 있었는지 등 업체 측을 상대로 과실 유무 등을 확인할 방침이다.

사고가 발생한 양식장이 중대재해법 적용 대상인 상시 근로자 5인 이상이 아닌 것으로 파악됐다.

경찰은 업체 측 책임이 확인될 경우 업무상 과실치사 혐의를 적용하는 방안을 고려하고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지