군산 어청도 남서쪽 해상서 중국어선 전복…2명 구조·9명 수색 중

전북 군산시 어청도 남서쪽 해상에서 중국어선 1척이 전복돼 해경이 구조작업을 벌이고 있다.

군산해양경찰서는 10일 오전 8시53분쯤 군산 어청도 남서쪽 약 150㎞ 해상 한·중 어업협정선 내측 37㎞ 지점에서 99t급 중국 어선이 전복됐다는 신고를 접수했다고 밝혔다.

사고 선박은 중국 랴오닝성 영구(營口) 선적 어선으로, 참조기와 갈치 등을 잡는 유망 그물 어업 중이었던 것으로 전해졌다. 승선원 11명 가운데 2명은 인근을 지나던 화물선에 의해 구조됐으며, 나머지 9명의 생사는 아직 확인되지 않고 있다.

사고는 중국 해경이 서해해양경찰청에 통보하면서 처음 알려졌으며, 군산해경은 3000t급 경비함 등 경비함정 4척과 헬기 1대를 급파해 구조작업을 진행 중이다.

군산해경 관계자는 “현재 경비함이 현장으로 이동해 인명 구조와 수색을 병행하고 있다”며 “중국 측 해경과도 긴밀히 협조해 신속한 구조가 이뤄질 수 있도록 할 것”이라고 말했다.

