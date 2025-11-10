[속보] 이재명 대통령 국정 지지율 56.7%…민주당 46.5%·국힘 34.8%[리얼미터]

이재명 대통령. 뉴스1

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 56.7%로 직전 조사 대비 3.7%포인트 상승한 것으로 나타났다.

10일 여론조사기관 리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 3∼7일 전국 18세 이상 2528명을 대상으로 실시한 조사 결과, 이 대통령의 국정수행을 긍정 평가한 응답자는 56.7%로 집계됐다. 부정 평가는 38.7%로, 직전 조사보다 4.6%포인트 하락했다.

이 대통령의 지지율은 2주 연속 상승세를 보였으며, 9월 1주차(56.0%) 이후 약 3개월 만에 50% 중반대를 회복했다.

정당 지지도 조사(6∼7일, 전국 1004명 대상)에서는 더불어민주당이 46.5%, 국민의힘이 34.8%로 나타났다. 민주당은 직전 조사보다 1.1%포인트 상승했으나, 국민의힘은 3.1%포인트 하락했다. 양당 격차는 전주 7.5%포인트에서 11.7%포인트로 확대됐다.

개혁신당은 4.2%, 조국혁신당은 2.5%, 진보당은 0.8%를 기록했다.

이번 조사는 모두 무선 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 지지도 조사의 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±1.9%포인트, 정당 지지도 조사는 ±3.1%포인트이며, 응답률은 각각 5.1%, 4.2%다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

