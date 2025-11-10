전국 85개 시험지구에 수능 문답지 배부

2026학년도 대학수학능력시험(수능) 문제지와 답안지가 10일부터 12일까지 전국 85개 시험지구에 배부된다.

10일 세종시의 한 인쇄공장에서 수능 문제지와 답안지를 전국 시도교육청으로 배부하는 작업이 실시됐다.

문제지와 답안지 운송에는 시험지구별 인수 책임자 등 시·도교육청 관계 직원과 교육부 중앙협력관 등이 참여하며, 시험지구로 운송되는 과정에서 경찰 차량의 경호를 받는다.

시험지구로 옮겨진 문제지와 답안지는 철저한 경비 속에 시험 전날인 12일까지 별도의 장소에 보관되며, 시험 당일인 13일 아침에 1310개 시험장으로 운반될 계획이다.

2026학년도 수능은 11월 13일 오전 8시 40분부터 오후 5시45분(일반수험생 기준)까지 전국 85개 시험지구 1310개 시험장에서 실시되며 중증시각장애 등 시험편의제공대상자를 포함한 시험 종료시간은 오후 9시48분이다.

응시자는 지난해보다 3만 1504명 증가한 55만4174명이다.

<뉴시스>

