아누아, ‘PDRN 캡슐 미스트’ 론칭 기념 올리브영N 성수서 국내 첫 단독 팝업

더파운더즈가 운영하는 글로벌 뷰티 브랜드 아누아(ANUA)가 올리브영N 성수 트렌드팟에서 국내 첫 단독 팝업스토어를 열었다.

오는 12일까지 운영되는 이번 팝업은 아누아의 베스트 라인인 PDRN의 신제품 ‘PDRN 캡슐 미스트’ 론칭을 기념해 마련됐으며, ‘수분이 피부에 착륙하는 순간’을 주제로 한 ‘수분행성’ 콘셉트로 꾸며졌다.

제품의 핵심 가치인 피부 수분 케어를 감각적인 비주얼로 표현해 마치 행성을 탐험하는 듯한 몰입형 공간 경험을 선사한다.

팝업 공간은 자신의 피부 타입을 확인할 수 있는 수분 측정 체험존, ‘PDRN 캡슐 미스트’를 나만의 스타일로 꾸밀 수 있는 DIY 키링 체험존, 럭키드로우 이벤트존 등으로 구성됐다.

방문객들은 이번 신제품을 비롯해 세럼, 토너, 크림, 패드, 마스크팩까지 PDRN 라인 전 제품을 한자리에서 만나볼 수 있으며, 구매 금액대별 할인 혜택과 한정판 키링, 타포린 백 증정 등 다양한 현장 이벤트도 함께 즐길 수 있다.

이번 팝업에서 선보이는 ‘PDRN 캡슐 미스트’는 구독자 43만 명의 뷰티 크리에이터 뽀용뇽과 공동 개발한 제품으로, 지난 1일 진행한 론칭 마켓에서 오픈 10시간 만에 기획세트가 완판되며 소비자의 관심과 애정을 입증했다.

PDRN·콜라겐·히알루론산을 한번에 담은 ‘수분광 캡슐’을 적용해 분사와 동시에 피부 깊숙이 수분을 채우며 자연스러운 광채를 더하는 것이 특징으로, 출시 직후 올리브영 전체 랭킹 상위권에 오르며 조기 품절을 기록하는 등 캡슐 미스트 카테고리에서 이례적인 판매 속도를 자랑하고 있다.

아누아는 이번 팝업을 시작으로 11월 한 달간 올리브영 전 매장에서 ‘PDRN 캡슐 미스트’ 100ml 특가 프로모션을 진행하며 오프라인 접점을 확대할 예정이다. 또한 휴대성을 강화한 30ml 제품도 11월 중순부터 순차적으로 올리브영 매장에서 선보일 계획이다.

아누아 관계자는 “국내에서 열리는 브랜드 첫 단독 팝업을 통해 아누아가 추구하는 진정성 있는 수분 케어를 소비자들이 직접 체험할 수 있도록 세심하게 준비했다”며 “브랜드의 감성과 효능을 담은 이번 공간에서 더 많은 고객들이 아누아가 선사하는 스킨케어 경험을 누리길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지