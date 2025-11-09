매몰 시신 추가 수습… 4·6호기도 해체 돌입

한국동서발전 울산화력발전소 보일러 타워 붕괴 사고 나흘째인 9일 오전 매몰돼 사망한 근로자 1명의 시신이 추가로 수습됐다. 인력을 투입하는 수색작업은 다시 중단됐다. 추가 붕괴사고를 막기 위해 무너진 보일러 타워인 5호기 양 옆에 있는 4·6호기를 발파해 해체하기 위한 사전작업을 진행하면서다.

한국동서발전 울산화력발전소 보일러타워 붕괴 사고 나흘째인 9일 소방대원들이 매몰자 시신을 수습하고 있다. 뉴스1

이날 수습된 시신은 구조물에 팔에 낀 채 생존해 구조를 기다리다가 지난 7일 새벽 숨진 김모(44)씨로 확인됐다. 현재까지 사고 현장에서 빠져나오거나 시신이 수습된 근로자는 5명(생존 2명·사망 3명)이다. 사망 추정 2명, 실종 2명 등 4명은 여전히 무너진 구조물 잔해 속에 남아있다.



소방당국은 이날 오전 드론과 구조대원을 동원한 수색활동을 재개했다가 낮 12시15분부터 인력을 투입하는 수색·구조작업은 다시 중단했다. 무너진 보일러 타워 5호기 양 옆에 있는 4·6호기를 발파해 11일쯤 해체하기 위한 사전작업이 이날부터 시작됐기 때문이다.



앞서 기후에너지환경부·행정안전부·고용노동부로 꾸려진 중앙사고수습본부는 붕괴한 5호기 옆에 있는 4호기와 6호기도 해체하기로 결정했다. 4·6호기는 건물 해체를 위한 취약화 작업이 각각 100%, 75% 진행된 상태여서 추가로 무너질 위험이 제기됐고, 이 때문에 구조활동도 어려움을 겪고 있다. 중수본은 4·6호기가 해체되면 구조 속도를 높일 수 있을 것으로 보고 있다. 해체는 주중에 이뤄질 것으로 전망된다.

