삼성·LG전자, 수능 시험장 시스템에어컨 사전 점검

삼성전자와 LG전자가 ‘2026학년도 수학능력시험’을 앞두고 시험장에 설치된 시스템에어컨을 사전 점검한다. 양사는 수험생들이 최적의 환경에서 시험을 치를 수 있도록 수능 당일에도 긴급 출동 인력을 배치하는 등 신속 대응에도 나선다.

삼성전자는 9일 전국 수능 고사장에서 사용 중인 삼성전자 시스템에어컨 사전 점검을 진행한다고 밝혔다. 서울, 경기, 강원, 부산 등 전국 10개 시·도 교육청 관할 260여 개 고사장을 대상으로 수능 전날인 12일까지 진행된다.

삼성전자서비스 전문 엔지니어가 각 고사장을 순회하며 냉·난방 시험 가동과 실내·외기 소음 점검 등 시스템에어컨의 전반적인 동작 상태를 집중적으로 확인한다.

사전 점검은 무상으로 진행되며 부품 교체 등 추가적인 수리가 필요한 경우에는 출장비 감면 혜택도 제공한다. 수능 당일인 13일에는 전국의 지역 교육청 및 고사장과 비상 연락 체계를 구축하여 긴급 출장 및 임시 사용 방법 안내 등의 서비스를 신속하게 제공할 예정이다.

LG전자 시스템에어컨 유지보수를 담당하는 하이엠솔루텍도 12일까지 수능 시험장을 대상으로 현장 점검을 진행한다.

엔지니어들은 실외기 팬 작동 상태, 과열 여부, 교실 내 온도 유지 상태 등을 세밀하게 확인해 안정적인 난방 환경을 구축한다.

수능 당일에는 긴급 대응 인력을 시험장 인근에 배치하고, 각 학교와 핫라인을 구축해 제품 이상 발생 시 신속히 조치할 계획이다.

유광열 하이엠솔루텍 대표는 “수험생들이 쾌적한 환경에서 시험을 치를 수 있길 바란다”며, “인공지능(AI) 기반의 차별화된 유지보수 서비스를 통해 안정적이고 효율적인 운영 환경을 만들어 나가겠다”고 말했다.

