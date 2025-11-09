그 어떤 선택도 후회는 없다…포르쉐 카이엔·타이칸 EV [시승기]

포르쉐의 고성능 라인업 카이엔·타이칸 GTS(Gran Turismo Sport)를 앞선 29일 제주도에서 시승했다.

두 차량을 시승해본 결과 모두 스포티함과 일상에서의 실용성을 균형 있게 제공해 그 어떤 선택도 후회는 없을 거로 보인다.

포르쉐의 높은 상품성은 판매 대수로 확인된다. 포르쉐는 지난달 기준 글로벌 시장에서 21만2509대를 기록하는 등 전 세계에서 인기를 얻고 있다.

그중 시승차인 카이엔은 고성능에 더해 활용도 높은 스포츠유틸리티(SUV)차로 한국 소비자들에게 높은 인기를 얻고 있다.

순수 전기차(EV) 타이칸은 친환경 차 열풍에 더해 스포츠 DNA가 더해진 모델로 단순히 ‘직진만 빠른 전기차’를 거부하는 이들의 드림카로 손꼽힌다.

카이엔 GTS

이번 ‘포르쉐 올레 드라이브’ 시승은 포르쉐의 스포츠 성과 제주의 오름과 해안 도로를 따라 포르쉐가 전하는 라이프스타일을 경험할 수 있는 특별한 경험이었다.

먼저 시승한 차는 멋진 배기음이 인상 깊었던 카이엔 GTS다.

이 차는 포르쉐에서 몇 안 되는 SUV모델이다. SUV라고 해서 다 같은 SUV는 아니다. 포르쉐가 만들면 SUV도 스포츠카가 된다.

포르쉐는 다른 럭셔리 브랜드와 차별화로 달리기 성능을 강조한다. 포르쉐는 “모든 차량은 별도의 튜닝 없이 서킷에서 주행이 가능하다”고 강조한다.

실제 포르쉐는 여타 브랜드와 달리 트랙에서 시승 행사를 진행하는 몇 안 되는 고성능 브랜드다.

트랙은 차의 한계를 시험하는 곳이다. 빠른 주행은 물론 급격한 코너링에 강한 브레이킹 포인트 등 다양한 돌발 상황 등이 펼쳐진다.

이런 곳을 레이싱 하듯 SUV가 달리는 건 무리가 따르지만 카이엔 GTS에는 해당하지 않는다.

“카이엔은 본질적으로 고성능 스포츠카이자 모든 지형에 적합하고 일상에서도 활용성을 높인 SUV이기에 가능한 일”이라고 포르쉐 관계자는 설명한다.

카이엔은 “그 어떤 차와 비교해도 밀리지 않는 성능과 디자인을 갖췄다”는 평가를 받는다.

신형 카이엔 GTS는 포르쉐의 개발 언어를 유지하면서도 일상적 사용성에도 최적화됐다.

고속 주행이 가능한 차량은 일반 차량에 비해 승차감에서 다소 손실이 있지만 ‘챔버 에어 서스펜션’ 탑재로 역동성과 안락한 승차감까지 보장한다.

에어 서스펜션은 차량의 서스펜션 시스템에서 공기압을 이용하여 충격을 흡수하고 차체를 지지하는 현가장치로 벤츠 S클래스, 레인지로버 등 럭셔리 모델에서 주로 사용한다.

“에어 서스펜션의 안락함을 느낀 사람은 금속 코일 스프링으로 세팅된 차를 다시는 탈 수 없다”는 말이 있을 정도다. 그만큼 수준 높은 승차감을 낸다는 뜻이다.

폭발적인 성능을 내는 V8 엔진, 510마력(PS)를 내는 차에 ‘안락함’이란 말은 어색하지만 카이엔 GTS는 이런 상식을 무너뜨리는 유일한 모델이다.

특히 가속할 때 들려오는 배기음은 “내가 스포츠카를 타고 달린다”는 생각을 들게 한다. 멋진 배기음은 소음이 아닌 감성적 주행감을 한층 끌어올리는 요소다.

감성 충만한 배기음은 주변의 시선을 한 몸에 받는다. 이 차를 탄다면 주변의 부러움은 감수해야할 부분이다.

타이칸 GTS

순수 전기차(EV) 타이칸 GTS 역시 카이엔 GTS와 기본적인 운동성능, 스포티한 디자인 등 포르쉐의 기술을 함께 공유한다.

다만 전기차의 특성상 내연기관과는 일부 차별화를 가진다.

타이칸은 최대 515kW의 오버부스트 출력을 발휘하며, 전기차 특유의 정숙함 그리고 부드러운 승차감이 더해졌다. 또 유지 관리가 내연차보다 쉽다는 장점도 있다.

마티아스 부세 포르쉐코리아 사장.

‘포르쉐=내연기관 스포츠카’라는 상징성 탓에 마니아 층에서는 EV 타이칸에 대한 거부감도 들 수 있지만, 신규 유저를 중심으로 강력한 전기 모터가 더해진 모델을 선호하기도 한다.

그 어떤 차를 선택하던 포르쉐의 드라이빙 감각과 시선을 사로잡는 디자인, 그리고 보장된 성능을 느낄 수 있기 때문으로 풀이된다.

포르쉐의 전기차 판매 비중은 전체의 약 23%로 한국시장의 경우 이보다 높은 31%를 차지한다. 포르쉐는 지난달 기준 한국 시장에서 총 8345대를 판매했다.

이는 단 두 대의 전기차로 이뤄낸 성과로 포르쉐코리아는 내년에 카이엔 전기 모델을 국내 시장에 선보이며 이런 분위기를 한층 끌어올린다는 계획이다.

