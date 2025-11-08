단풍철 주말 나들이객 북적…서울→부산 6시간40분

토요일인 8일은 단풍철 나들이 차량이 이어지며 고속도로 통행량이 평소와 비슷하겠다.

한국도로공사에 따르면 이날 전국 고속도로 교통량은 585만대로 예상된다. 수도권에서 지방으로 빠져나가는 차량은 45만대, 지방에서 수도권으로 진입하는 차량도 48만대로 전망된다.

지방 방향 고속도로는 오전 7~8시께 정체가 시작돼, 오전 11~낮 12시께 가장 막히다가 오후 8~9시께 해소될 것으로 보인다. 서울 방향 고속도로는 오전 8~9시께 정체가 시작돼, 오후 6~7시께 가장 혼잡하다 오후 9~10시께 해소될 것으로 예상된다.

경부고속도로와 영동고속도로 구간에서 정체가 가장 심할 것으로 보인다.

주요 노선별로 살펴보면 오전 9시50분 기준 경부고속도로 서울 방향은 기흥부근~수원 3㎞, 양재부근~반포 7㎞ 구간에서 정체가 나타나고 있다.

부산 방향은 남사진위~남사부근 2㎞, 망향휴게소~목천부근 14㎞, 남이분기점~청주분기점 3㎞, 대전터널~비룡분기점 2㎞ 구간에서 흐름이 답답하다.

서울양양고속도로는 양양방향 덕소삼패부근~서종 15㎞에서 차량이 막힌다.

서해안고속도로는 목포 방향에서 안산분기점~순산터널부근 3㎞, 팔탄분기점~발안 10㎞, 서평택분기점~포승분기점 10㎞ 구간 정체다.

영동고속도로 강릉방향은 둔대분기점~부곡 5㎞, 마성터널부근~용인 5㎞, 용인~양지터널부근 6㎞, 호법분기점부근~호법분기점부근 4㎞ 구간에서 차량이 서행하고 있다.

오전 10시 요금소 기준으로 승용차를 이용한 주요 도시 간 예상 소요 시간은 하행선 ▲서울~부산 6시간40분 ▲서울~대구 5시간40분 ▲서울~광주 4시간30분 ▲서울~대전 2시간40분 ▲서울~강릉 3시간40분 ▲서울~울산 6시간20분 ▲서울~목포 4시간50분이다.

상행선은 ▲부산~서울 5시간30분 ▲대구~서울 4시간30분 ▲광주~서울 3시간30분 ▲대전~서울 2시간10분 ▲강릉~서울 2시간40분 ▲울산~서울 5시간10분 ▲목포~서울 4시간이다.

