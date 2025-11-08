北 "美 적의에 더 공세적 행동"…한미훈련·안보협의에 반발

북한이 한미연합훈련 및 항모 전개와 연례 한미안보협의회의(SCM)에 반발하면서 "끝까지 대결하려는 적대적 본성의 여과 없는 노출이고 숨김없는 의도적 표명"이라고 비난했다.



노광철 국방상은 7일 발표한 '우리 무력의 대적 인식과 대응 의지는 보다 명백히 표현될 것이다' 제목의 담화에서 이같이 밝혔다고 8일 조선중앙통신이 보도했다.



노 국방상은 "최근 미 군부는 조선민주주의인민공화국의 안전을 위협하기 위한 군사적 행동을 노골화하면서 지역의 정치군사 정세를 의도적으로 격화시키고 있다"고 비난했다.



그는 지난 3∼7일 한미 공군의 대규모 공중 연합훈련 '프리덤 플래그'가 진행되는 가운데 부산작전기지에 미국 해군 항공모함 조지워싱턴호 등 제5항모전단이 입항한 것을 문제 삼으며 "새로운 긴장변수를 가세하며 임계 초과를 예고하고 있다"고 주장했다.

안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관이 지난 3일 판문점 공동경비구역(JSA)을 방문한 뒤 서울에서 제57차 SCM을 개최한 것도 거론했다.



그러면서 "미한 군부 우두머리들이 우리의 남부 국경연선에 나타나 전쟁열을 고취하고 대조선(대북) 억제력 강화와 핵 및 재래식 무력 통합 과정의 조속한 추진을 모의하는 연례안보협의회를 벌려놓은 것은 조선민주주의인민공화국과 끝까지 대결하려는 적대적 본성의 여과 없는 노출이고 숨김없는 의도적 표명"이라고 성토했다.



이어 "우리는 조선민주주의인민공화국과는 끝까지 대결적이려는 미국의 적의를 정확히 이해하였으며 그에 대한 화답을 절대로 피하지 않을 것"이라며 "앞으로 우리의 안전권에 접근하는 일체의 모든 위협들은 우리의 정조준권 안에 놓이게 되며 필요한 방식으로 관리될 것"이라고 위협했다.



나아가 "우리는 모든 것에 대응할 준비가 되어 있다"며 "우리는 강력한 힘에 의한 안전 보장, 평화 수호의 원칙에서 적수들의 위협에 더욱 공세적인 행동을 보여줄 것"이라고 경고했다.



북한은 담화를 발표한 7일 동해상으로 탄도미사일을 발사했으나 담화에 이에 대한 직접적인 언급은 없었다.



노 국방상의 담화는 북한 주민들이 접하는 매체인 조선중앙방송과 노동신문에는 보도되지 않았다.

(워싱턴=뉴스1) 류정민 특파원 = 안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방장관이 지난 4일 서울 용산 국방부 청사에서 열린 제57차 한미안보협의회의(SCM)를 앞두고 악수하고 있다. (헤그세스 장관 엑스 계정, 재판매 및 DB금지)

한미 국방장관이 합의했지만 아직 발표하지 않은 SCM 공동성명에는 북한-러시아 간 군사협력에 따른 북한의 핵 및 미사일 능력 고도화와 재래식 전력 현대화 언급, 북한의 잠재적 공격 억제와 대화·외교적 활동 지원, 북한 비핵화 등에 관한 내용이 담긴 것으로 전해졌다.



국방부는 이날 출입기자단에 발송한 '북한 국방성 담화 관련 국방부 입장' 제목의 문자 메시지에서 "깊은 유감"을 표명하는 한편, 이틀 전 북한의 탄도미사일 발사에 대해 "강력히 규탄한다"고 밝혔다.



또, "남북 간 긴장을 고조시키는 북한의 행위들을 즉각 중단하라"고 촉구했다.



국방부는 "군은 확고한 대비태세를 유지한 가운데 한반도 평화구축을 위한 정부의 노력을 군사적으로 뒷받침해나갈 것"이라고 강조했다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지