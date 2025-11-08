유통업계, ‘연말 쇼핑’ 수요 겨냥 다양한 행사 선보인다

이번주 유통업계는 연말 쇼핑 수요를 겨냥해 다양한 행사를 선보인다.

신규 브랜드 매장과 팝업스토어를 잇따라 열며 고객 유입에 나서는 한편 대형마트에선 대규모 할인전이 이어진다.

롯데백화점 제공

8일 업계에 따르면 롯데백화점은 라이프스타일 편집숍 시시호시가 노원점 지하 1층에 강북 상권 최초로 문을 열고 약 280개의 핵심 브랜드를 소개한다. 잠실점 2층 키네틱 그라운드에선 18일까지 '마르디 메크르디 악티프' 팝업 스토어가 열린다.

신세계백화점은 강남점, 본점, 센텀시티 등 주요 점포에서 '빼빼로데이&수능 기프트 팝업'을 운영한다. 피에르마르콜리니, 스윗티클스, 부창제과, 원더쿠키, 차곡파티세리, 브로이어 등 인기 브랜드가 참여하며 프랑스식 초콜릿 브랜드 '삐아프'는 성냥 모양과 하트 캔들 모양 초콜릿을 담은 '빼빼로데이 한정 상자'를, 뉴욕 소호에서 시작된 프리미엄 수제 초콜릿 브랜드 '스틱윗미'는 빼빼로데이 제품인 '스틱 봉봉 세트와 수능 합격 기원을 담은 '굿 럭 패키지'(6만8천원)를 한정 판매한다.

현대백화점 더현대 서울 3층에 스위스 프리미엄 스포츠 브랜드 '온러닝'(On) 국내 1호 매장을 오픈했다. 온러닝이 국내에서 '샵인샵' 형태가 아닌 단독 매장이 오픈하는 것은 이번이 처음으로 아시아에서 도쿄, 홍콩, 자카르타에 이은 네 번째 매장이다. 매장 면적은 약 330㎡로 러닝화, 의류, 용품 등 온러닝의 모든 라인업을 선보이며 고객들에게 체험, 피팅, 시착 서비스와 러닝 커뮤니티 운영 등 서비스를 제공한다.

이마트는 김장철을 앞두고 오는 12일까지 '김장대전'을 연다. 행사 기간 배추 1망(3입)과 다발무 1단(5∼6개)을 20% 할인해 5천원대에 판매하고 1망(1단)당 매장에서 현금처럼 사용할 수 있는 e머니 1천점 적립 혜택도 제공한다. 깐마늘, 햇 흙생강 등 김장재료 행사도 함께 진행한다.

홈플러스는 12일까지 마지막 '블랙홈플런' 행사를 연다. 마트·온라인·익스프레스·몰 전 채널이 총출동하며 '한돈 암퇘지' 등을 파격가로 선보인다. 각종 채소, 신선먹거리에도 마이홈플러스 멤버특가 50%, 40% 등 할인가가 적용된다. 또 이른 크리스마스 채비에 나선 고객을 겨냥해 크리스마스 트리와 용품 전 품목을 특정 카드 결제시 20% 할인가에 판매한다.

롯데마트는 12일까지 초대형 그로서리 할인전 '땡큐절' 2주차 행사가 진행 중이다. 창사 이래 최초로 냉장 연어 전 품목을 행사 카드로 구매 시 50% 할인한다. 수입산 돼지고기도 반값에 판매한다. 시장통닭을 1인 1마리 한정으로 3천990원에 판매하는 등 간편 델리 상품도 초가성비로 준비했다.

HDC아이파크몰은 K컬쳐 굿즈 열풍에 맞춰 전통 디자인 브랜드 '미미달' 팝업스토어를 오는 19일까지 단독으로 선보인다. 이번 팝업에서는 '케이팝 데몬 헌터스' 속 호랑이의 모티브가 된 '작호도' 호랑이 문양을 담은 '작호도 와인 마개'와 '작호도 키링'을 단독 선공개하며 한국 전통 건축미를 담은 '기와 수저 받침'도 새롭게 선보인다.

스타필드는 8일 스타필드 수원, 9일 스타필드 안성에서 '스타필드 캐릭터 퍼레이드'를 진행한다. 베베핀, 핑크퐁, 코코몽, 로보카폴리, 브레드이발소, 신비아파트 등 어린이들에게 인기 있는 캐릭터들이 스타필드를 순회하며 진행하는 고객 체험형 이벤트다.

롯데온은 16일까지 진행하는 '여행박람회'를 통해 국내외 여행 상품을 한자리에 모아 소개한다. 이번 박람회에는 하나투어·모두투어·교원투어 주요 여행사와 서울랜드·경주월드·비발디파크 국내 레저상품, 롯데호텔·부산 파라다이스호텔 숙박업체를 만나볼 수 있다. 해외여행 상품은 즉시할인 최대 18%와 카드사별 할인 최대 7%를 적용해 최대 25% 할인된 가격으로 선보인다.

SSG닷컴은 9일까지 가공식품과 일상용품 중심으로 일정 수량 이상 구매시 최대 50% 할인 또는 덤 증정 혜택을 제공하는 특가 행사를 진행한다. 대표적으로 풀무원 냉장 우동, 허쉬·밀카 초콜릿, 오뚜기 냉동피자 등이 원플러스원(1+1) 또는 2개 이상 구매시 50% 할인된다. 스타벅스 커피 캡슐, 끼리 크림치즈 등도 혜택가에 만나볼 수 있다.

11번가는 연중 최대 쇼핑축제 '2025 그랜드십일절'이 진행 중이다. 삼성전자와 협업해 인기 노트북 '갤럭시북' 시리즈를 온라인 최저가 수준에 선보이고 있다. 오는 11일에는 피날레 행사 '2025 십일절'을 통해 '그랜드십일절'에 참여한 모든 브랜드와 혜택을 총망라해 선보일 예정이다.

오아시스마켓은 16일까지 '11월 가을 미식회' 기획전을 진행한다. 쌀쌀해진 날씨에 어울리는 제철 식재료, 보양식 등 영양가 높은 상품을 엄선해 최대 68% 할인하는 행사다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지