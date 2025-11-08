젠슨황은 빌리고 머스크는 소유하는 ‘이것’… ‘슈퍼리치’들의 하늘 위 이동법 [모빌리티&라이프]

[편집자주] ‘모빌리티&라이프’는 자동차, 항공기 등 전통적인 이동수단부터 도심항공모빌리티(UAM), 마이크로모빌리티 등 새로운 이동수단까지 다양한 탈 것을 다루는 코너입니다. 차에 대한 다양한 궁금증과 트렌드를 알려드리고, 모빌리티에서 누릴 수 있는 새로운 경험을 전해드립니다.

비즈니스 제트기 G300 내부. 걸프스트림 제공

‘풀소유’냐 ‘실용주의냐’.

일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 전세계를 자주 넘나드는 여러 CEO들은 개인 제트기를 직접 소유하고 있다. 반면 시가총액 5조달러(약 7300조원), 세계에서 가장 비싼 기업 엔비디아를 이끄는 젠슨 황 CEO는 필요할 때만 전세기를 빌려 쓰는 것으로 알려져있다. ‘슈퍼리치’들이 전용기를 이용하는 방식에서 그들의 사업 철학을 엿볼 수 있다.

◆“시간을 돈으로 산다”는 일론 머스크

개인 제트기는 천문학적인 구입과 유지 비용이 들지만 이동이 많은 기업인들은 이를 비용이 아닌 필수적인 비즈니스 인프라로 여긴다. 보안과 사생활이 보장되는 사무실이자 호텔 역할을 하기 때문이다.

머스크 CEO는 ‘시간을 돈으로 산다’는 명확한 사업 철학을 갖고 개인 제트기를 활발하게 활용하는 기업인으로 통한다. 그는 걸프스트림 G700 등 대당 1억달러(약 1460억원) 이상의 비즈니스 개인 제트기를 두 대 소유하고 있는 것으로 알려졌다. 비즈니스 인사이더에 따르면 그는 2023년 한 해 동안 제트기를 타고 총 441회, 1161시간 이상 비행했다. 연간 48일 이상을 항공기 안에서 머무른 셈이다. 그는 미국 텍사스 테슬라 공장과 캘리포니아 엑스 사무실을 거의 매일 오갔고, 다양한 국제 노선도 왕복했다.

아마존 창업자 제프 베이조스는 직접 소유한 걸프스트림 G650ER로 대륙 간 장거리 비행을 자주 하는 것으로 전해졌다

축구선수 크리스티아노 호날두는 가족과 사생활 보호를 위해 개인 제트기를 사용하는 대표적인 운동선수다. 그는 자신의 걸프스트림 G650으로 경기 스케줄에 따라 이동하며 휴식을 취한다.

일론 머스크의 전용기로 알려진 G700 비즈니스 제트기. 걸프스트림 제공

◆실용성 극대화 추구하는 젠슨 황

전세는 제트기를 직접 소유하는 데 드는 정비·관리 비용, 인건비 등의 부담 없이 필요할 때마다 기체를 빌려 쓰는 방식이다. 고정 비용이 적어 경제적이고, 다양한 목적지에 맞춰 기종을 선택할 수 있다는 장점도 있다.

황 CEO는 올해 1월 중국 순방과 5월 대만 방문을 할 때 등 국가 간 이동에서 전세 제트기를 이용해왔다. 매일 규칙적으로 미국 내에서 이동하는 머스크 CEO 등과는 달리 스케줄이 불규칙적인데다 장·단거리 비행이 혼재돼 전세 방식이 더욱 효율적인 것으로 보인다.

전세계 손꼽히는 ‘슈퍼리치’로 꼽히는 황 CEO가 전세기를 이용하는 것은 실용적인 것과 현장형 리더십을 중시하는 그의 경영 철학을 나타내는 일면이기도 하다.

전세 제트기 서비스를 제공하는 본에어 관계자는 “1000억원짜리 제트기를 소유하면 연간 고정 유지비만 30억~40억원이 든다”며 “막대한 자본이 다른 곳에 투자될 수 있었다는 점을 생각하면, 기회비용 또한 만만치 않다”고 말했다.

◆소유와 공유 함께 활용하는 빌 게이츠

개인 제트기를 소유하면서 공유 모델도 함께 활용해 통제력과 가용성을 모두 확보하려는 기업인들도 있다.

마이크로 소프트 창업자 빌 게이츠는 자신이 소유한 걸프스트림 G650ER 두대로는 장거리 이동을 한다. 단거리 이동을 하거나 이들 제트기가 정비중일 때는 부분 소유하고 있는 챌린저 350 두대를 활용한다.

부분 소유는 제트기의 소유권을 여러 명이 나눠갖고 정해진 비행 시간을 이용하는 방식이다. 워런 버핏 버크셔 해서웨이 CEO의 투자로 크게 성장한 넷제츠 등의 회사에서 이같은 서비스를 제공한다.

