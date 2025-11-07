'시몬스ⅩN32' 팝업, 롯데百 타임빌라스 수원 오픈

수면 전문 브랜드 시몬스는 롯데백화점 타임빌라스 수원점에 ‘시몬스ⅩN32’ 팝업스토어를 선보인다고 7일 밝혔다.

롯데백화점 타임빌라스 수원 ‘시몬스ⅩN32’ 팝업스토어. 시몬스 제공

이번 팝업스토어는 신세계백화점 하남점과 롯데백화점 인천점의 성공적인 팝업 이후 고객 성원에 힘입어 마련된 세 번째 오픈이다. 호텔침대의 대명사인 ‘시몬스’와 아이슬란드에서 온 프리미엄 비건 매트리스 브랜드 ‘N32’의 인기 모델을 한 자리에서 만나볼 수 있다.

특히 이번 팝업스토어는 주말 하루 1만여 명의 방문객이 왕래하는 롯데백화점 타임빌라스 수원점 1층 센터홀 행사장에 자리해 눈길을 끈다. 부스는 약 86평 규모로, 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 뷰티레스트와 N32의 비건 매트리스, 그리고 프레임과 베딩 등이 진열돼 자유롭게 체험할 수 있도록 꾸며졌다.

시몬스 침대 부스에서는 뷰티레스트의 인기 모델인 ‘젤몬’, ‘윌리엄’, ‘헨리’와 시몬스 최상위 라인인 ‘뷰티레스트 블랙’의 ‘켈리’와 ‘로렌’을 경험할 수 있다.

1인 가구와 자녀 침대로 제격인 슈퍼싱글(SS)부터 여유로운 수면 환경을 구현해 주는 그레이트킹(GK)까지 다양한 사이즈의 매트리스가 비치돼 가족 구성 및 취향에 따라 폭넓은 체험이 가능하다.

또한, 시몬스가 지난 4월 뷰티레스트 론칭 100주년을 맞이해 출시한 ‘뷰티레스트 센테니얼 에디션’을 비롯해 ‘바이아’, ‘아를라’, ‘에르크’ 등 인기 프레임들도 함께 구비돼 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.

시몬스 침대 부스에는 ‘스프링 내구성 시험기’가 설치돼 국가 공인 기준보다 까다로운 시몬스만의 극한 테스트를 만나볼 수 있다.

바로 옆 N32 부스에서는 국내 전동침대 시장을 선도하고 있는 ‘N32 모션베드’부터 토퍼계의 에르메스로 불리는 ‘N32 레귤러 토퍼’, 기존 폼 매트리스의 단점을 획기적으로 극복한 ‘N32 폼 매트리스’, 3대 펫 안심인증을 획득한 펫 매트리스 ‘N32 쪼꼬미’까지 N32의 모든 라인업을 만날 수 있다.

N32 모션베드는 '안전 센서'와 '스판 안전 가림천'이 장착돼 탁월한 안전성을 자랑하며, 제품 측면에 A-타입과 C-타입 두 가지 포트가 장착돼 스마트폰 및 전자기기를 충전할 수 있어 편의성을 더했다. 또한, 블루투스 연결을 통해 전용 어플리케이션(앱)으로 손쉽게 작동, 제어가 가능한 제품으로, 앱을 통해 4가지 자동 모드 구현과 모션 저장 모드, 알람 설정 기능을 지원한다.

이외에도 N32 부스에서는 소비자들로부터 품질 우수성과 제품의 안전성을 인정받은 ‘N32 폼 매트리스’와 최근 주요 특급호텔에 연이어 입점하며 프리미엄 펫 매트리스의 기준을 새롭게 정의하고 있는 ‘N32 쪼꼬미’ 등도 만날 수 있다.

특히 N32 매트리스 전 제품은 아이슬란드 청정지역의 유기농 해조류와 식이섬유인 셀룰로오스를 함유한 ‘아이슬란드 씨셀™’ 소재를 적용해 지난해 1월 비건표준인증원으로부터 비건 인증을 획득했다. 뿐만 아니라 지난 9월에는 독일 피부과학 시험 연구기관인 더마테스트로부터 ‘엑설런트’ 등급을 획득하며 피부 안전성까지 입증했다.

시몬스ⅩN32 팝업스토어는 오는 18일까지 운영된다.

