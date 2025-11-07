“새까만 사람만 모였다” 인종차별 발언 김철수 대한적십자사 회장 사의

김철수 대한적십자사 회장. 뉴시스

주한 외교사절 대상 인종차별 발언 논란에 휘말린 김철수 대한적십자사 회장이 이재명 대통령의 감찰 지시 직후 사의를 표명했다.

7일 대한적십자사에 따르면 김 회장이 논란에 책임을 지고 자리에서 물러나겠다는 뜻을 표했다.

앞서 종합편성채널 JTBC는 김 회장이 2023년 11월 앙골라·인도·체코·스리랑카 등 7개국 대사와 부인이 참석한 행사 후 직원들에게 “외국 대사들 별 볼 일 없는 사람들이더라”, “얼굴이 새까만 사람들만 모였더라” 등 인종차별 발언을 했다고 지난 6일 보도했다.

같은 해 8월 회장에 선출된 김 회장은 적십자사 명예회장인 당시 윤석열 대통령의 인준을 거쳐 제31대 회장에 취임했다. 그는 윤석열 대선후보캠프 공동후원회장과 김기현 국민의힘 대표 후보 후원회장 등을 지냈다.

인종과 민족·국가·지역 등을 이유로 한 모든 차별과 혐오를 심각한 반사회적 행위로 규정한 이 대통령은 보건복지부에 감찰을 지시했다. 각 부처에는 근절 종합 대책 수립도 지시했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지