김부겸 前 국무총리, 차기 대구시장 출마설 솔솔…‘후보 추대’ 포럼도 결성

내년 6월3일 실시하는 대구시장 선거에 김부겸 전 국무총리의 출마설이 지역 정치권의 뜨거운 화두로 떠오르고 있다.

지역 각계 인사들이 김 전 총리를 사실상 추대하기 위한 포럼 결성을 준비 중인 것으로 알려지고 있기 때문이다.

7일 대구지역 정치권 등에 따르면, 민주개혁 성향의 시민단체와 정계, 학계, 법조계, 재계 인사 등 340여 명이 지난달 31일 수성구 만촌동 수성대에서 ‘대구 희망과 공존’ 포럼 창립대회를 열고 공식 출범했다. 이 포럼은 표면상 지역 발전 논의 기구를 표방하지만 실질적으로는 김 전 총리의 대구시장 후보 추대를 염두에 둔 외곽 지원 조직이라는 분석이 나온다.

한 발기인은 “청년 유출과 불황 등 침체한 대구 상황을 발전시키기 위해선 정치 세력의 균형이 필요하다”며 “반드시 김 전 총리를 추대하기 위해 결성하는 포럼은 아니지만 그의 내년 지방선거 출마를 원하는 발기인들도 있는 게 사실”이라고 전했다.

포럼 공동대표는 배한동 경북대 명예교수 등이 맡을 것으로 알렸다. 또 윤덕홍 전 부총리 겸 교육인적자원부 장관 등 학계와 정계 인사 40여명, 민주개혁 성향의 법조계, 재계 인사 등이 발기인으로 참여한다.

지역 정치권에선 김 전 총리가 대구시장 출마를 결심할 경우 ‘국민의힘 독주 구도에 균열이 생길 가능성이 크다’는 관측이 힘을 얻고 있다. 전국적 인지도를 갖춘 그가 ‘보수 텃밭’ 대구에서 충분히 돌풍을 일으킬 수 있다는 분석이 지배적이기 때문이다.

앞서 김 전 총리는 제21대 대통령 선거 사전투표일이던 지난 5월 29일 대구에서 기자들과 만났을 당시 내년 지방선거 대구시장 출마 여부에 대한 물음에 "내 나이가 벌써 70"이란 말로 선을 그은 적이 있다.

대구의 한 정치권 인사는 “김 전 총리가 등판한다면 내년 대구시장 선거는 전국적 이슈가 될 것”이라며 “그의 최종 선택이 향후 대구 정치 지형을 좌우할 변수”라고 내다봤다.

