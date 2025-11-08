‘돈나무 언니’도 생각 바꿨다…비트코인 목표가 20% 낮춰

“비트코인 역할 일부, 스테이블코인이 빼앗아”

대표적인 비트코인 강세론자인 ‘돈나무 언니’ 캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자(CEO)가 비트코인 장기 전망을 일부 하향 조정한다고 밝혔다.

캐시 우드 아크인베스트먼트 최고경영자. 로이터연합뉴스

우드 CEO는 6일(현지시간) 미 경제방송 CNBC와의 인터뷰에서 “스테이블코인이 비트코인이 맡을 것이라고 생각했던 역할 일부를 가져가고 있다”며 비트코인이 2030년까지 150만달러(약 21억8000만원)에 도달한다는 기존 장기 강세 전망이 달라질 수 있다고 말했다.

그러면서 “스테이블코인이 신흥 시장들에서 비트코인의 역할을 하고 있다. 스테이블코인만 고려하더라도 강세 전망에서 30만달러를 낮출 수 있다”며 “그러니 그 부분을 주목하라. 스테이블코인은 여기(신흥시장)에서 그 누구의 예상보다도 훨씬 빠르게 확대되고 있다”고 강조했다.

이번 발언은 업계에서 특히 비트코인 강세론자로 유명했던 우드 CEO가 종전에 제시했던 비트코인 장기 전망치인 150만달러에서 20%에 달하는 30만달러를 조정할 수 있다는 취지의 발언이라 주목된다.

다만 그는 비트코인이 ‘디지털 금’ 역할을 할 것이라는 전반적인 낙관론을 유지하면서 기관투자자들의 참여 확대에 따라 가상화폐 시장 전체가 계속 성장할 것이라고 내다봤다.

우드 CEO는 “비트코인은 글로벌 통화 시스템이자 새로운 자산군의 선두 주자이고, 기술 그 자체”라며 “기관들은 이제 막 이 분야에 발을 담그기 시작했고, 아직 갈 길이 멀다”고 말했다.

최근 비트코인 가격은 위험자산 회피 분위기 속에서 큰 폭 조정을 겪고 있다. 지난 4일 10만달러 아래로 떨어지면서 약 5개월 만에 최저치를 찍었고, 이날 오후 2시 기준 10만1947.20달러에 거래 중이다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지