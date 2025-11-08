한국남동발전, 경남 이전 공공기관 최초 200억 규모 중소기업 저금리 대출 시행

한국남동발전이 BNK경남은행과 손잡고 지역중소기업 자금난 해소에 함께 나서기로 했다.

한국남동발전은 200억원 규모의 ‘상생·협력 및 지역발전을 위한 동반성장 협력대출 업무협약’을 체결했다고 8일 밝혔다.

한국남동발전은 경남 이전 공공기관으로는 최초로 지역 금융권과 동반성장 협력대출 지원사업 협약을 맺게 됐다.

이번 협약에 따라 한국남동발전은 BNK경남은행에 정기 예탁금 100억원을 예탁하고, BNK경남은행은 남동발전의 예탁금 규모인 100억원의 자금을 추가 조성해 대출자금을 마련하게 된다.

이렇게 조성된 자금을 대출 받는 경남 지역 중소기업은 대출 적용 금리에서 최대 연 2.93%의 이자를 감면 받을 수 있어 저금리로 운영자금과 투자금을 확보할 수 있게 되며, BNK경남은행이 진행하는 경영지원 프로그램을 무료로 이용할 수 있다.

지원대상은 본사 또는 사업장을 경남에 두고 있는 중소기업으로 ESG 우수기업, 녹색인증기업, 창업 벤처기업 등이다.

한국남동발전은 이번 사업을 통해 높은 기술경쟁력을 보유하고 있음에도 적기 자금조달에 어려움을 겪고 있는 경남지역 중소기업에게 원활한 자금지원을 함으로써 다소 숨통이 트이게 할 것으로 기대하고 있다.

강기윤 한국남동발전 사장은 “이번 협약이 지역중소기업의 경쟁력 강화와 경남지역 경제 활성화를 위한 밑거름이 될 수 있기를 기대한다”면서 “공공기관 지역이전의 목적이 지역경제 활성화에 있는 만큼 경남에 본사를 둔 공기업으로서 지역은행과 신뢰를 바탕으로 상호 협력함으로서 지역 경제살리기에 앞장서겠다”고 말했다.

