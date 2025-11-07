美, 위고비 등 비만치료제 가격 인하…트럼프 “가격 인하는 관세 덕분”

미국에서 위고비 등 주요 비만 치료제 가격이 250∼350달러(약 36만∼50만원) 수준으로 낮춰질 전망이다. 통상 월 1000달러(약 150만원) 이상에 공급되던 것에 비교하면 가격이 3분의 1 수준으로 떨어지는 셈이다.

서울 종로구의 한 약국에서 약사가 비만치료제 위고비에 대해 설명하고 있다. 연합뉴스

트럼프 대통령은 6일(현지시간) 백악관에서 ‘젭바운드’ 제약사 일라이 일리, ‘위고비’ 제약사인 노보 노디스크가 미국 내 비만치료제 가격 인하에 합의했다고 발표했다. 트럼프 대통령은 “일라이 일리와 노보 노디스크는 비만 치료약을 ‘최혜국 국가’기준으로 미국 환자에게 제공하기로 했다”며 “위고비 가격은 월 1350달러에서 250달러로, 젭바운드는 월 1080달러에서 346달러로 내려갈 것”이라고 밝혔다. 젭바운드와 위고비는 혈당 조절에 중요한 인슐린 분비를 촉진해 식욕 억제를 돕는 비만 치료제다.

특히 메디케어(65세 이상 노인과 특정 장애인 의료 지원)와 메디케이드(저소득층 의료 지원) 대상자의 경우엔 정부 보조로 본인부담금이 50달러까지 내려갈 것이라고 트럼프 대통령은 말했다. 미국 소비자들은 연내 새롭게 개설될 웹사이트 ‘트럼프알엑스(TrumpRx)’에서 직접 이들 비만치료제를 구매할 수 있게 된다.

트럼프 대통령은 ‘최혜국 약가’ 정책을 추진해 왔다. 그는 “미국은 전 세계 인구의 4%에 불과하고 전 세계 처방약의 13%를 소비할 뿐인데, 제약사들은 이익의 75%를 미국 소비자에게서 거둬간다”며 “만성적 불공정”이라고 지적했다. 그는 또 “관세 덕분에 약값 인하 정책 추진이 훨씬 수월해졌다”고 말했다.

미국은 제약사가 자율적으로 약값을 결정하는데, 결정 과정에 처방약 급여 관리 업체와 민간 보험사 등의 관여로 인해 약값이 다른 나라보다 비싸게 책정됐다. 트럼프 대통령은 2기 행정부 출범 직후 관세를 지렛대로 글로벌 제약사들에 미국에서 판매하는 의약품 가격을 다른 선진국 수준으로 낮추라고 압박해 왔다. 이에 화이자, 아스트라제네카 등 유명 제약사들도 미국 내 약값을 인하하기로 트럼프 행정부와 앞서 합의했다.

