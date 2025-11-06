[속보] 코레일 “화물열차 궤도 이탈… 경의중앙 하행선 용산역 무정차 통과”

코레일(한국철도공사)은 6일 오후 ‘용산역-이촌역’ 구간에서 발생한 화물열차의 궤도 이탈로 경의중앙선 하행 열차와 경춘선 ITX 청춘 열차 운행을 일부 조정한다고 밝혔다.

코레일은 이날 오후 5시쯤 언론에 배포한 자료에서 “오후 3시30분쯤 ‘용산역-이촌역’ 구간을 운행하던 화물열차의 뒤쪽 화차 1칸이 궤도를 벗어났다”며 이같이 알렸다. 이어 “인명피해는 없다”고 덧붙였다.

코레일은 오후 4시30분 기준 경의중앙선의 용산역에서 청량리역 방면 열차는 용산역을 무정차 통과하며, 경춘선 ITX 청춘 열차의 출·도착역도 용산역에서 청량리역으로 변경했다고 설명했다. KTX와 새마을호, 무궁화호 등 간선열차는 정상 운행한다.

코레일 관계자는 “안전한 복구를 위해 최선을 다하겠다”며 “열차 이용에 불편을 드린 점 깊이 사과드린다”고 말했다. 이어 “안전한 복구작업을 위해 열차 운행을 일부 조정할 수 있으므로 열차 이용 예정 고객은 모바일앱 ‘코레일톡’ 등에서 운행 상황을 확인해달라”고 당부했다.

