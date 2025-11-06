5·18 묘지서 단추 뜯긴 장동혁 “매달 호남 찾겠다”

국민의힘 장동혁 대표가 6일 취임 후 처음으로 광주 국립5·18민주묘지를 찾았으나 시위대의 저지로 15분 만에 발길을 돌렸다. 예정대로 참배하지 못한 장 대표는 “5·18 정신은 어느 누구의 것이 아니라 기리고자 하는 국민 모두의 것이어야 한다”고 말했다.

장 대표는 이날 오후 1시40분쯤 김도읍 정책위의장, 정희용 사무총장 등 당 지도부와 광주 북구 운정동 5·18민주묘지에 도착했으나 광주전남촛불행동·광주전남대학생진보연대 등 시민단체의 거센 반발에 가로막혀 추모탑에서 5초간의 묵념을 끝으로 묘역을 떠났다.

장동혁 국민의힘 대표가 6일 광주를 찾아 국립 5·18민주묘지를 참배하기 위해 들어서자 광주전남촛불행동 회원들이 몸싸움을 하며 막아서고 있다. 뉴스1

장 대표는 애당초 5·18민주묘지 입구 ‘민주의 문’에서 방명록을 작성한 뒤 추모탑에서 헌화와 분향·묵념을 마치고 고 박관현·윤상원 열사의 묘역을 참배할 예정이었으나 묵념을 제외하고는 모두 무산됐다. 시위대는 추모탑으로 향하는 장 대표에게 달려들거나 팻말을 던지며 “장동혁은 물러가라”고 외쳤다. 장 대표의 양복 상의가 붙들려 벗겨지는 상황도 발생했다.

이후 광주 북구의 복합쇼핑몰 건설 부지를 찾은 장 대표는 기자들과 만나 “(묘역에서) 단추가 떨어져 양해를 구한다”며 “5·18 민주화 묘역에서 영령들에게 헌화, 분향, 묵념으로 예를 갖추려 했지만 현장 상황이 여의치 않아 묵념으로만 예를 갖춰 안타깝게 생각한다”고 말했다.

장 대표는 “5·18 정신은 미래 세대를 포함해 대한민국 국민 모두의 것”이라며 “국민의힘이 그동안 5·18에 대해서 여러 차례 진정성 있는 사과도 했고 당 강령에 5·18 정신을 계승한다고 돼 있음에도 불구하고 진정성이 아직 전달되지 않은 것 같다”고 덧붙였다. 이어 “진정성을 가지고 마음이 전달될 때까지 끝까지 최선을 다하고 노력하겠다”고 강조했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 시민단체의 항의에 참배하지 못한 채 발길을 돌리고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 5·18민주묘지 참배를 시작으로 매월 1회 이상 호남을 방문하겠다는 계획도 밝혔다. 그는 “호남에 진정성 있다는 것은 결국 지속적으로 소통하고 호남의 민생, 현안을 앞장서서 해결하는 것”이라며 “앞으로 매달 호남을 방문해 긴밀히 소통하고 지역 현안을 누구보다 앞장서 해결하겠단 약속드린다”고 말했다.

