LG엔솔·삼성SDI, 배터리 기술력으로 ‘CES 2026’ 혁신상

LG에너지솔루션과 삼성SDI가 내년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 전자·정보통신기술(IT) 전시회 CES 2026을 앞두고 배터리 기술력을 인정받아 혁신상을 받았다.

LG에너지솔루션은 6일 미국소비자기술협회(CTA)가 선정하는 ‘CES 2026 혁신상’ 첨단 모빌리티 부문에서 혁신상을 받았다고 밝혔다. 수상작은 ‘Better.Re(배터.리) 솔루션’이다. 배터리 기업이 순수 소프트웨어 기술로 CES 혁신상을 받은 것은 이번이 최초다. 하드웨어를 넘어선 소프트웨어 분야에서도 기술을 인정받은 것으로 평가된다.

LG전자가 CES 2026에서 혁신상을 대거 수상했다. LG전자 제공

이 솔루션은 LG에너지솔루션이 자체 개발한 배터리 수명예측 알고리즘에 약 12억km에 달하는 실제 주행 데이터와 충전 및 주차 등의 다양한 운전 운행 정보 등을 토대로 개발된 배터리 수명 증가 기술이다. 배터리의 퇴화를 늦추고, 이상 현상을 사전 예측해 배터리 수명을 최대 2배 이상 향상할 수 있는 것이 특징이다.

솔루션은 운전자의 습관 개선을 통해 배터리 성능을 최적화하는 ‘고객 유도형’과 퇴화가 가속화될 배터리를 선제로 관리하는 ‘제어형’으로 나뉜다.

LG에너지솔루션 배터리관리시스템(BMS) 개발그룹장 이달훈 상무는 “이번 CES 혁신상 수상은 배터리 기술 혁신을 향한 도전과 도약의 결과”라며 “앞으로도 퇴화 예측 및 안전진단 등의 장수명 관리 기술을 통해 고객가치를 높이고 BaaS(Battery as a Service) 사업 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

삼성SDI는 이날 ‘2026 CES 혁신상’의 건설·산업 기술 부문에서 초고출력 원통형 배터리인 ‘SDI 25U-Power’가 최고 혁신상에 선정됐다고 밝혔다. ‘CES 2025’에 처음 출품해 4개의 혁신상을 거머쥐었던 삼성SDI는 도전 2년 만에 최고상을 수상하게 됐다.

SDI 25U-Power는 출력을 2배 향상해, 기존 배터리 무게의 절반으로 동일한 출력을 내는 초고출력 18650 원통형 배터리(지름 18mm, 높이 65mm)다. 주로 전동공구에 탑재돼 사용자의 편의를 개선하고 작업 효율을 향상하는데 기여한다.

삼성전자가 CES 2026에서 혁신상을 대거 수상했다. 삼성전자 제공

18650 최초로 탭리스 기술(전자가 흐를 수 있는 접점을 늘려 셀 내부 저항을 줄이는 기술)이 적용돼 저항을 최소화하고 충전 시 발생하는 열을 효과적으로 제어해 초고출력 성능과 초고속 충전, 장수명 성능을 동시에 구현했다.

고용량 하이니켈 삼원계(NCA) 양극재와 독자 특허 소재인 SCN 음극재를 사용한 초박막 극판 코팅으로 저항을 낮춰 콤팩트한 크기에서도 강력한 출력을 실현했다.

또한 삼성SDI의 첨단 안전성 기술인 ‘No TP(열전파 차단)’가 차량 기술 및 첨단 모빌리티 부문에서 혁신상 명단에 올랐다.

삼성SDI 관계자는 “이번 수상은 지속적인 연구개발(R&D)을 통해 글로벌 시장에서 독자적 기술 경쟁력을 인정받았다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 축적된 기술력과 혁신 역량을 바탕으로 미래 배터리 산업의 변화를 선도하는 글로벌 혁신 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

