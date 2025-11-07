‘케데헌’ 2029년에 시즌2로 돌아온다

K팝 걸그룹 헌트릭스(HUNTRIX·사진)가 컴백 일정을 확정지을까. 5일(현지시간) 블룸버그는 넷플릭스와 소니가 인기 애니메이션 영화 ‘케이팝 데몬 헌터스’(케데헌)의 후속편 제작 계약을 최종 확정했다고 보도했다. 블룸버그는 소식통을 인용해 ‘케데헌2’는 2029년 공개될 것으로 예상된다고 전했다.



미국 연예매체 할리우드리포터·버라이어티·데드라인 등도 블룸버그를 인용해 같은 소식을 전했다. 할리우드리포터에 따르면 원작 감독 매기 강·크리스 애펠한스는 계약을 체결했으며, 출연진 계약은 아직 조율 중인 것으로 알려졌다.



‘케데헌’은 넷플릭스 역사상 가장 많이 시청된 영화로 기록됐으며, 오리지널사운드트랙(OST) ‘골든(Golden)’이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’에서 8주간 1위에 머무는 등 선풍적 인기를 끌었다. 영화는 내년 오스카상 장편 애니메이션 부문과 주제가 부문 등의 유력 후보로 거론된다.



헌트릭스의 가창을 맡은 이재(Ejae), 레이 아미(Rei Ami), 오드리 누나(Audrey Nuna)는 지난달 7일 미국 대표 심야 토크쇼인 NBC ‘더 투나잇 쇼 스타링 지미 팰런’에 출연해 히트곡을 라이브로 선보였다. 이들은 올해 미국 추수감사절 최대 축제인 메이시스 추수감사절 퍼레이드에서도 공연을 펼칠 예정이다. 뉴욕 헤럴드스퀘어에서 열리는 이 공연은 27일 NBC를 통해 생중계된다.

