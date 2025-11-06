“수출이 성장률 견인할 것”… 높아지는 2026년 韓 성장률 전망

주요 글로벌 투자은행(IB)이 내년 한국 경제성장률 전망치를 높이고 있어 이달 발표하는 한국은행 수정 경제전망에서도 이 같은 변화가 감지될 지 주목된다.

지난 2일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여 있는 모습. 연합뉴스

6일 국제금융센터(KCIF)에 따르면 지난달 말 기준 글로벌 IB 8개사가 제시한 우리나라 실질 국내총생산(GDP) 성장률은 평균 1.9%였다. 씨티가 기존 1.6%에서 2.2%로 전망치를 대폭 상향하면서 평균치가 지난 9월 말(1.8%)보다 0.1%포인트 높아졌다.

JP모건과 골드만삭스도 2.2% 성장을 전망했다. 노무라는 1.9%, UBS는 1.8%, 바클리와 HSBC는 1.7%로 보고 있다.

앞서 한은은 지난 8월 경제전망에서 내년 성장률 전망을 1.6%로 제시했다. 뱅크오브아메리카(1.6%)를 제외하면 나머지 IB 7곳은 이보다 높은 수치를 내놓은 상태다.

IB들은 수출이 올해에 이어 내년에도 호조를 보이며 성장률을 견인할 것으로 전망했다.

주요 IB 8곳이 제시한 내년 우리나라 GDP 대비 경상수지 비율은 9월 말 평균 4.7%에서 지난달 말 평균 5.3%로 상당 폭 올랐다.

씨티는 4.4%에서 7.1%로, 노무라가 3.9%에서 6.6%로 전망치를 각각 높인 가운데 골드만삭스가 6.6%에서 6.0%로 전망치를 낮췄다.

최근 경상수지는 미국 관세 인상에도 반도체, 자동차, 선박 등을 중심으로 수출 증가세를 이어가고 있다. 이날 한은은 지난 9월 우리나라 경상수지가 134억7000만달러 흑자를 나타내며 월 기준 역대 2위 규모를 기록했다고 발표했다. 통관 기준 미국 수출이 전년 동월 대비 1.4% 감소하는 등 일부 타격이 있었지만 동남아시아(21.9%)와 유럽연합(19.3%) 등에서 수출이 늘었다.

한은은 이달 27일 수정 경제전망을 발표한다. 한은은 지난달 23일 통화정책방향 결정문에서 “내년 성장률은 8월 전망(1.6%)에 대체로 부합할 것”이라고 언급한 적 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지