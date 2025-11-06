“가난에 꿈 포기 말길”… 또 선행 실천한 칠곡 기업인

지역 사회에 꾸준히 나눔을 실천하고 있는 기업인이 있다. 바로 김병수 ㈜제이앤에스 대표(62)이다. 김 대표는 칠곡군수상을 받은 5일 장애인을 위한 ‘보행 보조 전동차전용 응급 호출기(링콜)’를 구매해 칠곡군에 전달했다.

6일 군에 따르면 김 대표는 칠곡군수상 수여식 후 기탁식을 열고 500만원 상당의 링콜 기기를 전달했다.

김병수 대표(오른쪽 두 번째)가 5일 칠곡군청 로비에서 김재욱 칠곡군수(가운데)에게 장애인 보행 보조 전동차 전용 응급 호출기 링콜을 전달하고 기념 촬영을 하고 있다. 칠곡군 제공

이 장치는 보행 보조 전동차를 이용하는 장애인이 위급할 때 손쉽게 구조를 요청할 수 있도록 돕는 개인용 스마트 안전 장치다. 링콜은 칠곡의 벤처기업이 자체 기술로 개발한 제품이다. 관내 기업의 물품을 구매해 기부했다는 점에서 의미가 더욱 크다는 게 군의 설명이다.

김 대표는 “상은 더 열심히 하라는 의미로 받았다”며 “가난 때문에 꿈을 포기하는 아이가 없도록 지역과 함께 성장하는 기업이 되고 싶다”고 말했다.

그의 나눔은 이번이 처음이 아니다. 매년 고향사랑기부금은 물론 낙산초등학교 장학금과 발전기금을 꾸준히 기탁해왔다. 지난해부터는 칠곡군 무역사절단에 참가해 지역 중소기업의 해외 진출을 함께 모색하고 있다.

경북 의성의 산골에서 태어난 그는 가난으로 학업을 이어가기 어려웠지만 30년간 근로자로 일하며 모은 돈으로 2015년 칠곡 왜관2산업단지에 회사를 세웠다. 작은 공장에서 출발한 제이앤에스는 현재 연 매출 140억원을 기록하는 강소기업으로 성장했다.

김재욱 군수는 “김 대표는 기업의 사회적 책임을 자발적으로 실천하는 모범적인 기업인”이라며 “지역 기업의 제품을 활용한 이번 기부는 상생의 좋은 본보기가 될 것”이라고 말했다.

