'유행 절단기' 전현무, 러닝 유행 입성 "이제 러닝은 '무라토너'가 이끌 것"

MBC '나 혼자 산다'

일명 '유행 절단기'이자 '트렌드 세터 호소인' 전현무가 러닝 유행에 합류한다.

오는 7일 MBC 예능 '나 혼자 산다'에는 기안84를 보고 러닝을 결심하게 된 전현무의 러닝 입성기가 방송된다.

예고편에서 전현무는 "저 무무가 러닝 열풍에 합류한다. 이름하야 무무의 뻔(Fun) 런"이라며 "기안84의 러닝이 처절한 러닝이라면 나는 '웰니스 러닝'을 추구한다. 러닝을 잘 모르는 사람도 편안하게 체력을 끌어올릴 수 있는 러닝으로 트렌드를 이끌 것"이라며 시작 전부터 견제에 나선다.

전현무는 "이제 러닝은 기안84가 아니라 무무로 통한다. 오늘부터 '무라토너'다"라며, 기안84를 제치고 '무라토너'로 거듭날 것을 다짐한다.

MBC '나 혼자 산다'

러닝 시작에 앞서 전현무는 전문 용품샵을 방문해 "나 빼고 다 뛰더라. 태어나서 제일 많이 뛰어 본 게 3km"라고 고백하며 다양한 러닝 상품들을 둘러본다.

이후 직원에게 "힙한 거 있어요? 신상인가요?"라고 물으며 장비발부터 내세우고 신상품 쇼핑에 혈안이 된 전현무의 모습에 스튜디오에 있던 패널들은 웃음을 터트린다.

신상 러닝복, 러닝 조끼, 러닝화, 양말까지 핫한 장비들로 '풀코스 러너' 착장을 갖춘 그는 러닝 코스도 핫한 곳만 골라 달린다.

MBC '나 혼자 산다'

광화문부터 송현공원, 북촌길 등 서울 도심 곳곳을 달리던 전현무는 마주치는 시민들의 인사에 손 하트를 날리고 다른 러닝크루의 응원까지 받으며 열심히 달려나간다.

러닝 유행을 절단시킬 것인지 '무라토너'로 거듭날지 궁금증을 안기는 전현무의 러닝 입성기는 오는 7일 MBC '나 혼자 산다'에서 방송된다.

