AI 거품론에 ‘검은 수요일’…코스피·코스닥 매도 사이드카 발동 外 [한강로 경제브리핑]

미국발 인공지능(AI) 버블 공포로 한국을 비롯한 전 세계 증시가 크게 출렁였다. 최근 상승장을 주도한 AI 관련 기술주가 과대평가된 것 아니냐는 회의론에 외국인들이 매도 물량을 대거 내놓은 영향이 컸다.

5일 한국거래소에 따르면 코스피는 이날 전장보다 117.32포인트(2.85%) 내린 4004.42에 장을 마쳤다. 코스닥은 24.68포인트(2.66%) 하락한 901.89로 마감했다.

코스피가 전 거래일(4121.74)보다 117.32포인트(2.85%) 내린 4004.42에 마감한 지난 5일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다. 뉴시스

이날 코스피는 전장보다 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발해 개장한 지 1시간도 지나지 않은 오전 9시46분 사이드카가 발동했다. 코스피 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승·하락해 1분간 지속하는 경우 발동된다. 발동 당시 코스피200선물 지수는 전일 종가보다 30.35포인트(5.20%) 하락한 552.80이었다. 코스피 매도 사이드카 발동은 미국의 상호관세 부과 방안이 나온 올해 4월7일 이후 7개월 만이다. 오전 10시26분엔 코스닥 시장에서 지난해 8월5일 이후 처음으로 매도 사이드카가 가동됐다.

이날 코스피·코스닥 시장에서는 외국인의 자금을 개인이 받아내며 각각 4000선과 900선을 지켜냈다. 코스피에서 외국인이 2조5185억원 순매도했지만 개인은 2조5657억원 매수 우위를 나타냈다. 코스닥에서도 외국인이 5997억원 매도 우위를, 개인은 5647억원 순매수했다. 외국인의 경우 전날에도 2조2000억원가량을 던지며 4년 만의 최대 순매도를 기록했던 상황이 이어진 것이다. 반면 개인 투자자들은 상승장에서 나홀로 소외될 수 있다는 공포 심리에 3일 연속 매수세를 나타내며 낙폭 방어에 힘을 보탰다.

전문가들은 이날 하락장 배경으로 주가가 단기 급등하면서 가치평가(밸류에이션) 부담이 누적된 상황을 지목했다. 올해 코스피는 주요국 가운데 가장 높은 상승률(4일 기준 71.78%)을 보였고 10월에만 20%대 급등하면서 멀티플(평가배수)이 빠르게 확대한 상황이다.

여기에 미국 증시에서 AI 거품 우려로 관련주가 급락한 것이 이날 하락장을 촉발했다. 앞서 마감한 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수(-0.53%)와 스탠더드앤드푸어스(S&P·-1.17%), 기술주 중심의 나스닥 종합지수(-2.04%) 모두 마이너스를 기록했다.

지난 5일 서울 을지로 하나은행 본점 딜링룸 현황판에 코스피, 원/달러 환율, 코스닥 지수가 표시되고 있다. 코스닥 지수가 급락하면서 이날 프로그램매도호가 일시효력정지(사이드카)가 약 15개월 만에 발동했다. 연합뉴스

◆코스피 한때 3900선 붕괴…삼전·SK하이닉스 급락

5일 한국거래소(KRX)에 따르면 코스피는 오전 한때 3900선이 붕괴하며 3867.81까지 밀렸으나 오후 들어 등락을 반복하다 4004.42로 장을 마쳤다.

AI 훈풍을 타고 코스피 불장을 견인해 왔던 대형주들의 주가가 이번 하락장에서 크게 떨어졌다. 코스피 상승 랠리의 주역으로 ‘11만전자’, ‘62만닉스’로 올라선 삼성전자와 SK하이닉스는 장중 각각 9만6700원(-6.20%), 53만2000원(-9.22%)까지 밀리기도 했다. 하지만 두 종목 다 저점을 찍은 뒤 보합세가 강해지며 삼성전자는 전거래일보다 4.10% 내린 10만600원, SK하이닉스는 1.19% 내린 57만9000원으로 KRX 정규장에서 거래를 마쳤다.

반도체와 함께 코스피 상승세를 이끌던 HD현대중공업(-6.88%), 한화에어로스페이스(-5.94%), 두산에너빌리티(-6.59%) 등 조방원 대형주도 큰 폭으로 하락했다.

전문가들은 최근 이틀간 벌어진 하락장세가 ‘AI 거품론’과 ‘코스피 단기 급성장’에 따른 우려에서 비롯된 것으로 보고 있다. AI 대표주인 팔란티어가 시장 예상치를 웃도는 실적을 발표했음에도 전날 뉴욕증시가 일제히 하락한 것과, 영화 ‘빅 쇼트’의 실제 인물로 알려진 헤지펀드 매니저 마이클 버리가 팔란티어에 대해 대규모 공매도 포지션을 취한 사실 등이 AI 거품론의 촉매제가 됐다. 전날 나스닥지수는 전 영업일 대비 2.04% 하락한 2만3348.64를 기록했다.

서상영 미래에셋증권 리서치센터 연구원은 “AI와 관련 IT(정보·기술) 기업의 종목들이 지난 4월을 기점으로 급등했다. 하이닉스의 PER가 20배이고 삼성전자는 18배 정도인데 경쟁자인 마이크론이 11배”라며 “미 증시를 보더라도 어제 주가 하락은 AI 기술주 중심이었다. 실적이 없는 테마주들이 폭락한 것”이라고 설명했다. 그는 “결국 시장이 붕괴했다기보다는 ‘AI 거품론’에 대해 시장이 주목하기 시작한 것”이라며 “아직 버블이 터졌다고 보기에는 이르다”고 평가했다.

반면에 하락장을 오히려 기회로 여기는 개인투자자도 다수였다. 이날 개인이 가장 많이 순매수한 ETF(상장지수펀드)는 ‘KODEX 200 레버리지’와 ‘KODEX 코스닥150레버리지’로 각각 1452억원과 602억원의 자금이 신규 유입됐다. 이는 국내 증시 및 주요 종목 지수를 반영하는 ETF로, 시장 반등 가능성에 베팅한 셈이다.

사진=로이터연합뉴스

◆금·비트코인도 폭락…환율 1450원 육박

5일 코인마켓캡에 따르면 비트코인은 이날 오전 6시35분 9만9134달러(약 1억4200만원)까지 떨어졌다. 비트코인 가격이 10만달러 아래로 떨어진 것은 미국이 이란 핵시설을 공격해 중동 긴장이 고조되고 있던 지난 6월22일 이후 처음이다. 전날 대비 5% 이상 하락했던 비트코인은 이날 오후 낙폭을 일부 만회해 10만1000달러선까지 올랐다.

시가총액 2위인 이더리움도 10% 이상 하락하며 3098달러까지 떨어지는 등 이날 가상자산 전체 시가총액은 전날보다 5.06% 줄어든 3조3500억달러로 집계됐다.

‘AI 거품론’으로 나스닥이 전일 대비 2.04% 하락한 2만3348.64를 기록하면서 가상자산 시장의 투자심리를 위축시킨 것으로 분석된다. 미국 가상자산 투자자들은 AI와 관련한 기술주 투자를 병행하는 경우가 많아 가상자산이 기술주 중심의 나스닥의 등락을 따라가는 경향이 있다.

글로벌 투자심리가 위축되면서 안전자산으로 평가받는 금도 이날 소폭 하락했다. 한국거래소에 따르면 KRX 금시장의 금 1g당 현물 가격은 전날보다 0.12% 내린 18만9770원으로 장을 마감했다. 글로벌 증시와 가상자산 시장이 낙폭을 키웠지만 단기조정으로 예측되는 만큼 투자자들이 금 매수에 소극적이었던 것으로 풀이된다.

사진=로이터연합뉴스

이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 1443.5원에 출발해 전 거래일(1437.9원)보다 11.5원 오른 1449.4원으로 주간 거래를 마감했다. 환율은 이날 장중 1449.7원까지 상승해 장중 고가 기준 미국과 중국의 관세전쟁이 촉발된 지난 4월11일(1457.2원) 이후 약 7개월 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 환율 상승의 주된 요인은 미국 기준금리 인하 기대가 꺾인 가운데 기술주를 중심으로 국내외 증시가 조정을 겪고 있는 점이 지목됐다. 대미 관세협상에 따른 연 200억달러 대미 투자 부담도 잠재적인 원화 절화 요인으로 꼽힌다.

