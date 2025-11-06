푸틴, 국방부 등에 핵무기 시험 준비 제안서 제출 지시

블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 5일(현지시간) 외무부와 국방부, 특수부대와 관련 민간 기관에 핵무기 시험 준비에 관한 제안서 제출을 지시했다.

푸틴 대통령은 이날 러시아 국가안보회의 회의에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 핵무기 시험 재개 발표를 두고 “심각한 문제”라고 지적하며 이같이 지시했다고 타스통신이 보도했다.

블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터연합뉴스

또한 푸틴 대통령은 러시아가 포괄적핵실험금지조약(CTBT)에 따른 의무를 엄격하게 준수해 왔지만, 미국이나 다른 핵보유국이 핵무기를 시험한다면 러시아도 진행할 것이라고 덧붙였다.

드미트리 페스코프 크렘린궁 대변인은 “대통령은 (핵무기) 시험 준비를 시작하는 것의 적절성을 검토하라고 지시한 것”이라며 “시험 준비를 시작하라고 지시한 것은 아니라는 점을 강조하고 싶다”고 설명했다.

안드레이 벨로우소프 러시아 국방장관은 “전면적인 핵실험에 즉시 대비하는 것이 바람직하다”고 보고했다.

로이터통신은 러시아가 북극해에 있는 노바야제믈랴 제도의 북극 시험장에서 핵무기를 단기간에 시험할 수 있다고 전했다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 30일 트루스소셜에서 “다른 국가들의 시험 프로그램으로 인해 나는 동등한 기준으로 우리의 핵무기 시험을 개시하도록 국방부(전쟁부)에 지시했다”고 밝힌 바 있다.

