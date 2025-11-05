세계일보

억새로 덮인 ‘이성계 능’… 11월 9일까지 특별개방

입력 : 2025-11-05 23:00:00 수정 : 2025-11-05 21:03:13
구리=최상수 기자

5일 경기 구리시 인창동 동구릉 건원릉에서 능침 특별 개방 행사를 찾은 시민들이 능침을 관람하고 있다. 건원릉은 조선을 건국한 태조 이성계의 능으로 조선왕릉 중 유일하게 능침(왕릉 주인이 묻혀 있는 곳) 봉분이 억새로 덮여 있다. 국가유산청 궁능유적본부 조선왕릉동부지구관리소는 이날부터 9일까지 매일 오전 10시와 오후 2시 능침을 개방한다.


구리=최상수 기자 기자페이지 바로가기

