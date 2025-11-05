광운대, ‘AI미디어솔루션’ 계약학과 석사과정 첫 모집

광운대의 AI미디어솔루션학과 석사과정 모집 안내. 광운대 제공

광운대학교는 미디어 분야에 특화한 계약학과 석사과정 ‘AI(인공지능)미디어솔루션학과’의 2026학년도 1학기 신입생을 모집한다고 5일 밝혔다.

올해 첫 모집하는 해당 과정은 생성형 AI와 데이터 분석을 커뮤니케이션·저널리즘·광고·콘텐츠 제작 전반에 적용할 수 있도록 했다. 현업 과제를 기획부터 실제 적용까지 구현할 수 있도록 2학기 연속 실무 프로젝트를 수행하도록 구성됐다. 정원은 20명 내외다.

기준 등록금은 학기당 302만원이며, 정부와 기업 지원 분담금이 포함된다. 중소기업 재직자의 재교육형 트랙의 경우 정부 지원 65%에 기업 분담금까지 포함하면 학생 본인의 실제 부담은 학기당 17.5% 수준이다.

‘AI 리터러시’, ‘머신러닝 이해와 실제’와 2학기 연속 실무 프로젝트(교과명 ‘캡스톤 설계Ⅰ·Ⅱ’) 필수과목과 텍스트 마이닝·데이터 애널리틱스·데이터 시각화 등 선택과목으로 구성된다.

수업은 온라인 중심으로 진행된다. 실습·집합 수업은 토요일에 편성했다. 모집 대상은 재교육형(중소·중견기업 재직 6개월 이상)과 재교육 동시채용형(입학과 동시에 채용 연계)으로 구분된다.

학과 책임교수인 김상연 교수는 “현업 과제 해결형 실무 프로젝트를 전면에 둔 계약학과 석사과정을 통해 재직자들이 ‘작동하는 솔루션’을 업무에 곧바로 적용하도록 지원하겠다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지