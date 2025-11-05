걸그룹 Baby DONT Cry, 19일 컴백 확정

그룹 베이비돈크라이(Baby DONT Cry)가 5개월 만에 컴백한다.

5일 소속사 피네이션에 따르면 베이비돈크라이는 19일 두 번째 디지털 싱글 ‘아이 돈트 케어(I DONT CARE)’를 발매한다.

이와 함께 공식 사회관계망서비스(SNS) 채널을 통해 커밍순 티저도 공개했다.

공개된 티저 속에는 강렬한 밴드 사운드와 네 멤버의 실루엣이 담겨 신곡 콘셉트에 대한 궁금증을 배가시킨다.

여기에 ‘썸띵스 브루잉(SOMETHING’S BREWING)’, ‘왓 유브 빈 웨이팅 포(WHAT YOU’VE BEEN WAITING FOR)’ 등의 문구가 포함돼 있다.

피네이션이 처음 선보인 걸그룹 베이비돈크라이는 지난 6월 데뷔해 탁월한 퍼포먼스 실력과 독보적인 콘셉트로 주목받았다.

데뷔 싱글 ‘에프 걸(F Girl)’로 자유분방하고 자신감 넘치는 매력을 보여줬다.

피네이션측은 “베이비돈크라이는 이번 신곡을 통해 견고해진 정체성과 성숙해진 음악성까지 선보일 계획”이라고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지