‘어려운 이웃돕던 50대 가장’…뇌사 장기기증으로 4명에게 ‘새 생명’

한국장기조직기증원(원장 이삼열)은 지난 8월 19일 김익기(54)씨가 뇌사 장기기증으로 4명의 소중한 생명을 살리고 세상을 떠났다고 5일 밝혔다.

기증가 김익기씨. 한국장기조직기증원 제공

김씨는 지난 8월 2일 자택에서 씻던 중 쓰러졌는데 이를 가족이 발견하여 병원으로 이송했지만 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다. 이후 김씨는 유족의 동의로 심장과 폐장, 신장 양측을 기증하여 4명의 소중한 생명을 살렸다.

유족들은 “김씨가 평소에도 남을 돕는 따뜻한 사람이었기에 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나기를 바라는 마음으로 기증을 결심했다”고 밝혔다.

경상북도 안동시에서 4남 1녀 중 셋째로 태어난 김씨는 밝고 성실하였으며 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주는 따뜻한 사람이었다. 반도체 회사에서 10년 넘게 근무하였으며 이후 식당과 카페 등 자영업을 운영했다.

운동을 좋아해 등산과 달리기, 마라톤을 즐겨하였고 바쁜 일상에서도 늘 새로운 것을 배우기 조아했다. 헌혈과 봉사를 비롯해 집 주변에 농작물을 심어 주변 이웃들에게 나눠주는 따뜻한 심성을 가진 사람이었다.

김 씨의 아들 김호용 씨는 “아버지는 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가셨고, 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각한다”며 “더 많은 시간 함께하지 못해서 미안하고 다음 생에도 또 만나고 싶다”며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “생명나눔을 실천한 기증자 김익기 님과 유가족의 따뜻한 사랑의 마음에 감사드린다. 다른 이를 돕기 위해 힘쓰신 기증자와 유가족을 위해 한국장기조직기증원이 작은 힘이 될 수 있도록 최선을 다해 함께 하도록 하겠다”고 밝혔다.

