신봉선 "코 수술만 2번…첫 수술 때 '정육점서 했냐'더라"

코미디언 신봉선이 코 수술만 두 번 했다고 밝혔다.

4일 오후 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 코미디언 김민경, 박소영, 신봉선이 게스트로 출연해 입담을 뽐냈다.

이날 신봉선은 코 수술만 두 번 했다고 고백해 눈길을 끌었다.

그는 "워낙에 들창코 짧은 코였다. 첫 수술은 1999년 대학교 1학년 겨울 방학이었다"며 "저희 어머니가 아끼는 스타일인데 '네 코 수술 내가 해줄게'라고 하셨다"고 말했다.

이어 "제 코가 외가에서 내려왔다. 코 수술만 하면 되게 예뻐질 줄 알았다. 당시 친구들한테 '코 수술하고 올 테니까 못 알아보면 안 돼'라고 갔는데 부분 마취만 하더라. 실리콘 들어가는 소리까지 들렸다"고 회상했다.

신봉선은 "개강 날 교수님이 '너 코수술 한다고 하지 않았냐"고 하시더라. 급기야 '네 코 정육점에서 했냐'는 말까지 들었다"며 재수술한 이유를 전했다.

그는 "성형수술할 마음은 절대 없다"고 단정하자 탁재훈은 "안된다. 수술 포기하지 마라"고 장난스럽게 맞받으며 웃음을 자아냈다.

